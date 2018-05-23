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    AK Parti'den adaylara uyarılar... İşte kullanılacak slogan

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    23.05.2018 - 10:51 | Son Güncelleme:

    AK Parti seçim kılavuzunu yayınladı. Adaylara birçok uyarıda bulunan kılavuzda Ramazan ayına uygun olarak 'Vakit Türkiye vakti' sloganının kullanılacağı belirtildi.

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    • İşte AK Partinin seçim kampanyasında kullanacağı sloganlar
    • İşte AK Partinin seçim kampanyasında kullanacağı sloganlar
    • İşte AK Partinin seçim kampanyasında kullanacağı sloganlar
    • İşte AK Partinin seçim kampanyasında kullanacağı sloganlar

    AK Partiden adaylara uyarılar... İşte kullanılacak sloganAK Parti, 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilen 600 milletvekili adayı için seçim kılavuzu yayınladı. Seçimlerde Ramazan ayına uygun olarak “Vakit Türkiye vakti” sloganı kullanılacak. “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye” sloganının kullanıldığı kılavuzda adaylara, seçim kampanyası boyunca gürültü kirliliği yapılmaması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a uygun kıyafet giymeleri gibi uyarılar yapıldı. Adayların siyasi söylemlerinden kampanya sürecine kadar pekçok öneri, uyarı ve tavsiyeye yer verildi.

     

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    Etiketler: kılavuz , gündem
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