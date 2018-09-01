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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
01.09.2018 - 15:05, Son Güncelleme:

AK Parti’den ABD’ye tepki: ‘Olabilecek en kötü karardır’

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AK Parti’den ABD’ye tepki: ‘Olabilecek en kötü karardır’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’nin BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yaptığı mali katkıyı durduracağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, karar için "Olabilecek en kötü karardır" ifadesini kullandı.

AK Partili Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. ABD’nin BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yaptığı mali katkıyı durduracağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Çelik, bunun olabilecek en kötü karar olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"ABD’nin BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yaptığı mali katkıyı durduracağı yönündeki açıklaması, olabilecek en kötü karardır. Vicdani ve siyasi meşruiyetten yoksun bir karardır bu. Bu karar, işlerin daha da kötüleşmesi için atılmış bir adımdır. ABD yönetiminin Filistin halkının temel ihtiyaçlarını karşılayan bu kuruluşa yardımı kesme kararı, bölgedeki ve dünyadaki kaosun artmasını kışkırtan bir yaklaşımdır. Filistin sorunu tüm sorunların anasıdır. Bu sorunun adil bir çözüme kavuşmasını engelleyen her adım, tüm dünyayı etkiler. Maalesef ABD yönetimi aldığı kararlarla çözüme değil, çözümsüzlüğe destek veriyor. ABD yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararından sonra Filistinlileri temel sağlık ve eğitim hizmetinden yoksun bırakacak bu adımı atması, adil çözüm arayışlarına sabotajdır. Aynı Kudüs konusunda olduğu gibi tüm dünya bu haksız karara karşı dayanışma içinde olmalıdır. Verilecek en iyi cevap UNRWA’ya yapılacak mali yardımların artırılmasıdır. ABD yönetiminin bu gayri meşru kararına karşı dünyanın vicdandan, meşruiyetten ve siyasi adaletten yana tavır almasının tam zamanıdır. Filistinliler için yapılacak her bir yardım, siyasi adalet için bir adım atmak anlamına gelecektir."

Dışişleri tepki gösterdi
Dışişleri tepki gösterdi
UNRWAya Almanyadan destek geldi
UNRWA'ya Almanya'dan destek geldi
 

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Son 24 saatte ne oldu? (01.09.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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