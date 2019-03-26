AK Parti’den 68 sayfalık sandık uyarısı
AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala sandık görevlileri ve müşahitleri için hazırladığı sandık rehberini 700 bin teşkilat üyesine dağıttı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önsözünü yazdığı rehberde sandık görevlileri ve müşahitlere, “Sandığın bulunduğu adresi bir gün önce görün, oy başlama işleminden bir saat önce sandık başında olun” uyarısı yapıldı.
ÖNSÖZÜ ERDOĞAN YAZDI
AK Parti, teşkilatının sandıklarda nelere dikkat etmesi gerektiğini 68 sayfalık bir rehberle anlattı. Kitapçığın önsözünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçimde, sandık başında partimizin hak ve hukukunu korumak hayati öneme sahiptir” ifadesini kullandı. Kitapçıkta teşkilata yapılan uyarılar özetle şöyle:
ADRESİ BİR GÜN ÖNCE GÖRÜN
“Sandığın bulunduğu adresi bir gün önce görün, oy başlama işleminden bir saat önce sandık başında olun. Sandık görevlileri ve müşahitler oy verme işlemi başlamadan önce sandık kurullarının oluşturulmasını, oy verme işlemi sırasında düzenin sağlanmasını, oy verme işlemi sonrasında da oyların sayım ve dökümü ile tutanaklara geçirme işlemlerini takip edecek. Sandık görevlileri ve müşahitler oylama öncesinde, seçmenlerin düzenli ve güvenli oy kullanabilmesi için gerekli tedbirler alınıp alınmadığına, oy verme bölümünün kapalı olup olmadığına dikkat edecek.
SONUÇLAR ANINDA TEŞKİLATA
Oy verme işlemi sırasında ise seçmenlere telkinde bulunulmamasına, oy verme işleminin yasalara aykırı şekilde yapılmıyor olmasına, sandık çevresinde bulunmaması gerekirken orada yer almalarına ilişkin itirazları dile getirecek. Görevliler oy sayım işlemi sırasında ise sandık sonuç tutanaklarının hatalı tutulmaması, geçerli oyların geçersiz, geçersiz oyların geçerli sayılmaması, birleştirme tutanaklarının doğru hazırlanması ve sonuçların anında teşkilata ulaştırılmasından sorumlu olacaklar.”
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