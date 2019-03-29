AK Parti’den 31 Mart için dijital kampanya
31 Mart yerel seçimleri öncesinde AK Parti kanadından dijital dünyada büyük yankı uyandıran bir kampanya daha yayınlandı. Geleceğini Seç isimli bir internet sitesinden yayınlanan kampanya, özellikle gençleri hedefleyen kurgusu ile dikkat çekti.
Bir günlük gizli duyuru döneminin ardından, www.geleceginisec.com adresinde yayına giren interaktif film ile seyirciye ulaşan kampanya, özellikle son yıllarda büyük ilgi gören bir Netflix yapımı olan Black Mirror - Bandersnatch’e de atıfta bulunuyor.
“Oy vermeye gidecek misin, gitmeyecek misin?”
İzleyicilerin hikaye içinde kendi tercihlerini yaparak farklı sonlar izleyebildiği Geleceğini Seç filmi, genç bir yazılımcı olan Mert’in projesini doğru ellere ulaştırma sürecini merkeze alıp bir yandan bize ülkenin seçimler sonrasında yaşayabileceği senaryoları izletiyor.
İçerdiği farklı finalleri ve detaylı kırılma noktaları ile tekrar tekrar da izlenebilen Geleceğini Seç, yayına girdiği ilk günün sonunda 1 milyon 100 bin tekil izleyici sayısına ulaştı.
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