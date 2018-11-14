AK Parti'den '3 dönem kuralı' ile ilgili yeni açıklama: Bazı arkadaşlar...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Parti'den '3 dönem kuralı' ile ilgili yeni açıklama: Bazı arkadaşlar...
GeriGündem AK Parti'den '3 dönem kuralı' ile ilgili yeni açıklama: Bazı arkadaşlar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
14.11.2018 - 18:08, Son Güncelleme:

AK Parti'den '3 dönem kuralı' ile ilgili yeni açıklama: Bazı arkadaşlar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AK Parti'den '3 dönem kuralı' ile ilgili yeni açıklama: Bazı arkadaşlar...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Üç dönem kuralı, büyük oranda uygulanacak. Belki istisnai anlamda bazı illerde bazı arkadaşlarımızın devam etmesi için bir karar alınabilir. Çok başarılı olan arkadaşların bir kısmının bir şekilde devam etmesi olabilir. Ama kural uygulanacaktır" dedi.

Kurtulmuş, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yerel seçimler için resmi takvimin sürdüğünü ve çalışmalara devam ettiklerini belirten Kurtulmuş, 18 Kasım'da bütün şehirlerde temayül yoklaması, ardından kamuoyu yoklamaları yapacaklarını söyledi. Sürecin sonunda her ilde aday tanıtım toplantıları gerçekleştirileceğini bildiren Kurtulmuş, "Bu seçim öyle herhangi bir şekilde ahbap çavuş ilişkisi ile 'benim arkadaşım, benim tanıdığım' şeklinde olmayacak. Gerçekten kamuoyunda karşılığı olan temiz ve ilkeli siyaseti benimsemiş, niteliği olan isimleri ortaya koymak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Kurtulmuş, üç dönem kuralının kamuoyu tarafından benimsendiğini ve AK Parti'yi reformcu bir parti kimliğine büründürdüğünü belirterek, "Üç dönem kuralı, büyük oranda uygulanacak. Belki istisnai anlamda bazı illerde bazı arkadaşlarımızın devam etmesi için bir karar alınabilir. Çok başarılı olan arkadaşların bir kısmının bir şekilde devam etmesi olabilir. Ama kural uygulanacaktır. Bunun esnetilmesi istisna olur." dedi.
CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçim görüşmelerini nasıl değerlendirildiğinin sorulması üzerine Kurtulmuş, AK Parti'nin diğer partilerin atacağı adımlara göre hareket etmediğinin altını çizdi.

"YAKİNEN TAKİP EDİYORUZ"

Kurtulmuş, "Diğer partileri yakinen takip ediyoruz. Her seçim çevresiyle ilgili oradaki özel gelişmeleri de takip ediyoruz. Güçlü bir parti olmanın, siyaseti bilen bir parti olmanın bir avantajı var. 'Filanca parti ile filanca parti ittifak yaparsa, biz nasıl hareket ederiz?' Bizim gündemimizde bu yok. İttifakları ve rakiplerin bütün olası hareketlerini takip ederiz ama kendi kararımızı kendimiz veririz." diye konuştu.
Samsun'da bir imamın cami kürsüsünden AK Parti'den aday adaylığını açıklaması olayını da değerlendiren Kurtulmuş, şunları söyledi:
"Her adayın kendisinden bir gücü olması lazım. Herkesin ortak ibadet yeri olan camimiz, hepimizin ortak değeri. Şu partiden ya da bu partiden olan insanlar buraya gidiyor. Orada vaazı, hutbeyi dinliyor. İmamın arkasında namaz kılıyor. Dolayısıyla herhangi bir partiden aday adaylığını düşünüyorsa, çıkarsın sırtındaki cübbesini, sarığını çıkarsın bir kenara koyarsın. Caminin dışına çıksın. Filanca partiden aday adayıyım desin. Ama bu şık bir davranış değildir. Bulunduğu partinin gücünü bir şekilde kullanarak, onun üzerinden aday adaylığı için bir pozisyon elde etme arayışı olarak yorumlarım. Hiçbir şekilde doğru bulmam."

Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimdeki durumuna ilişkin olarak, "Yerel seçimde ittifak önümüzdeki günlerin getireceği bir konudur." dedi.

"MAKSADINI AŞAN BİR İFADEDİR"

Öğrenci Andı davasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Danıştaya sunduğu temyiz dilekçesindeki "Türkler, kendi çağdaşı unsurlara göre ulus bilincine en geç ulaşan topluluktur" ifadesini nasıl değerlendirdiği sorulan Kurtulmuş, "Maksadını aşan, ne dediği belli olmayan lüzumsuz bir ifadedir. Bu niye böyle bir gerekçenin içerisine konulmuş bu şekilde? Zaten ilgili kişiler görevden alınmış, gereken yapılmıştır." dedi.

CHP'nin, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ı ikinci kez disipline sevk edilmesini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Kurtulmuş, CHP'nin tutumunun siyasi bakımdan doğru olduğunu belirtti.

TÜRKİYE ABD İLİŞKİLERİ

Türkiye-ABD ilişkilerinin hatırlatılması üzerine, zaman zaman ilişkilerin gerildiğini belirten Kurtulmuş, Amerika'nın Türkiye'yi gözden çıkaramayacağını ve ABD'nin milli menfaatleri için bölgenin en istikrarlı devleti olan Türkiye ile hareket edip etmeme konusunda bir karar vermesi gerektiğini söyledi.
Kurtulmuş, Irak'ın işgaliyle bölgede istikrarın kaybolduğunun altını çizerek, "Bu bölgede, devletlerin belki yeniden küçülmesi, parçalanması bunun pratik uygulamalarından birisi 7 yıldır vekalet savaşlarının sürdüğü Suriye'dir. Biz Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasına müsaade etmeyiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin, 3 PKK'lı teröristin başına ödül koymasına da değinen Kurtulmuş, "Kimseyi kandırmasınlar. PKK'nın liderlerinin başına ödül koyuyorsanız zaten onların nerede olduğunu biliyorsunuz, gidin alın." diye konuştu.

ABD İLE MÜNBİÇ'TE ORTAK DEVRİYE

Türkiye'nin başından beri Münbiç'in merkezindeki terör unsurlarını bölgeden çıkarmayı hedeflediğini söyleyen Kurtulmuş, ABD'nin takvimi yaydığını ancak Türkiye'nin kararlılığını da gördüklerini belirtti.

Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik herhangi bir kara harekatı olup olmayacağına ilişkin soruyu da cevaplayan Kurtulmuş, kara harekatına gerek kalmadan Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarının temizlenmesini ümit ettiğini söyledi.
İdlib'e yönelik yapılan operasyon sonrası bölgede güvenliğin sağlandığını vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin İdlib'de gösterdiği kararlılığın, büyük bir katliamın önüne geçtiğine işaret etti.

ABD'DEKİ HAKAN ATİLLA DAVASI

Amerika'da görülen Hakan Atilla davasının temyizde olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bazıları, Trump'ın önümüzdeki günlerde konuşacağını ve ona göre şekilleneceğini söylüyorlar. Baştan beri siyasi bir dava olduğunu bilen bir ülke olarak konuşuyoruz. Bu siyasi bir davadır. Temyizin, verilen kararı da bozacağını ümit ediyoruz." dedi.

13
İşte üç döneme takılan belediye başkanları
İşte üç döneme takılan belediye başkanları
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (14.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Samsun'da korkunç olay! Tutuklandı

Sosyal medyadan seslenmişti... Gizem’den acı haber

' Ne istiyorsunuz Cumhuriyet’ten'

Meclis’te ‘hendek’ tartışması