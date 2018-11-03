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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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03.11.2018 - 14:21, Son Güncelleme:

AK Parti'de yerel seçimler için başvuru tarihi ve ücretleri belli oldu

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AK Parti'de yerel seçimler için başvuru tarihi ve ücretleri belli oldu

AK Parti MKYK Toplantısı’nda yerel seçim sürecinde aday belirleme ile ilgili alınan kararları AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.

AK Parti’den yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Partimizin 02.11.2018 tarihinde yapılan MKYK Toplantısında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Partimiz bütün seçim çevrelerinde seçime katılacaktır.

2- Bütün seçim çevrelerinde Partimiz adaylarının tespiti ve sıralamasında “Merkez Yoklaması” usulü uygulanacaktır.

3- Adaylık başvuruları;

a- Belediye Başkanlıkları için 05.11.2018 ile 12.11.2018 tarihleri arasında

b- Belediye ve İl Genel Meclisi Üyelikleri için 05.11.2018 ile 03.12.2018 tarihleri arasında alınacaktır.

4- Adaylık başvuruları;

a- Büyükşehir ve İl Belediye Başkanlıkları için Genel Merkeze veya Genel Merkeze iletilmek üzere İl Başkanlıklarına

b- İlçe ve Belde Belediye Başkanlıkları için İl Başkanlıklarına veya İl Başkanlıklarına iletilmek üzere İlçe Başkanlıklarına

c- İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyelikleri için İlçe Başkanlıklarına bizzat yazılı olarak yapılacaktır.

5- Aday adaylarından aşağıda belirtilen miktarlarda aidat alınacaktır:

a- Büyükşehir Belediye Başkanı aday adaylarından 10.000 TL (On Bin Türk Lirası)

b- Nüfusu 100.000 (Yüz Bin)’in üzerinde olan İl Belediye Başkanı aday adaylarından 5.000 TL (Beş Bin Türk Lirası)

c- Nüfusu 100.000 (Yüz Bin)  ve daha az olan İl Belediye Başkanı aday adaylarından 3.000 TL (Üç Bin Türk Lirası)

d- Nüfusu 200.000 (İki Yüz Bin)’den fazla olan İlçe Belediye Başkanı aday adaylarından 3.000TL (Üç Bin Türk Lirası)

e- Nüfusu 50.000 (Elli Bin)’den 200.000 (İki Yüz Bin)’e kadar olan ilçelerde ilçe Belediye Başkanı aday adaylarından 2.500 TL (İki Bin Beş Yüz Türk Lirası)

f- Nüfusu 50.000 (Elli Bin) ve daha az olan İlçe Belediye Başkanı aday adaylarından 1.500 TL (Bin Beş Yüz Türk Lirası)

g- Belde Belediye Başkanı aday adaylarından 1.000 TL (Bin Türk Lirası)

h- Büyükşehirlerdeki Belediye Meclisi üyesi aday adaylarından 1.000 TL (Bin TürkLirası)

i- İl Genel Meclisi üyesi ve Büyükşehir olmayan diğer illerin Belediye Meclisi üyesi aday adaylarından 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası)

6- Yukarıdaki maddede belirlenen aidatlar, kadın ve genç aday adaylarından ½,  engelli aday adaylarından ¼ oranında alınacaktır.

7- 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin bütün iş ve işlemlerle ilgili olarak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na ait tüm yetkiler Merkez Yürütme Kurulu’na devredilmiştir.

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