AK Parti'de yeni dönem hazırlığı

AK Parti’de geçtiğimiz hafta art arda yapılan toplantılarda ilginç bir yöntem denendi. 10 kişilik gruplar halinde 50’den fazla masa oluşturuldu. Çalıştay formatında geçen toplantılarda, parti yönetimi eski il başkanlarının partiye ilişkin görüş ve önerilerini aldı. Eski ve mevcut il başkanlarının büyük çoğunluğu, öncelikli çözüm bekleyen sorunların ekonomiyle ve adalet sistemiyle ilgili olduğunu dile getirdiler. Bu saptamalar, toplantı sonucu olarak da açıklandı.

ÖNCELİKLİ SORUNLAR

Toplantılarda ayrıca AK Parti’nin kuruluşundan bu yana görev alan isimlerin tecrübesinden yararlanılması, partinin hafızası sayılabilecek isimlerin dışlanmaması, süreçlere dahil edilmeleri istendi. “Partide menfaati olan, çıkarları için partiye gelenler var. Parti bunlardan zarar görüyor, bir an önce temizlensin” görüşü de dile getirildi.

‘SET OLUYORUM’

Toplantıda parti yönetimi ve davet edilen bakanların da değerlendirmeleri oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kayyım atamalarıyla ilgili eleştirilere, “Hepsiyle ilgili iddialar ve suçlamalar olduğu” şeklinde yanıt verdi. Soylu, sert görüntüsü konusunda ise “Benim söylemimi sert bulabilirsiniz ama her şeyi Cumhurbaşkanına bırakamayız. Onun önünde set olmamız lazım, ben set oluyorum” değerlendirmesi yaptı.

ARTIK KOLAY DEĞİL

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise konuşmasında, “Türkiye’nin kaderi ile partimizin kaderi ortak. Artık kolay oy alma devri bitti. Daha farklı

şekilde çalışmamız lazım. Yeni kurulan partilerin ne yapacağı değil, bizim ne yaptığımız önemli. Biz ona göre çalışacağız” dedi.

İLGİNÇ SONUÇLAR ALDIK

Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir de illerde özellikle il yönetimlerine haber verilmeden yapılan ‘tebdil-i kıyafet’ ziyaretlerin çok yararlı olduğunu, ilin öncelikleri ve sorunlarıyla ilgili farklı sonuçlar elde edildiğini dile getirdi. Kandemir, “Bu toplantıları yapmakta belki biraz geç kalmış olabiliriz. Ama kongre sürecinde bu görüşlerden çok yararlanacağız” dedi.