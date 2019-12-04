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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hande FIRAT - ANKARA
04.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AK Parti'de veto şaşkınlığı

Hande FIRAT
Hande FIRAT
hfirat@hurriyet.com.tr
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Hande FIRAT
Hande FIRAT
hfirat@hurriyet.com.tr
AK Parti'de veto şaşkınlığı

Termik santralların bacalarına, çevreyi kirletmemesi için filtre takılmasını erteleyen kanunu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın veto etmesinin, “dünyayı, çevreyi, çocukları, insanı, doğayı” düşünen ve seven herkes tarafından olumlu karşılandığı gerçek. Ancak konuya iki farklı açıdan bakmak gerekiyor. İlki, TBMM bu düzenlemeyi neden kabul etti? İkincisi ise bu yasaya kabul oyu veren milletvekilleri Cumhurbaşkanı veto edince sosyal medyadan neden teşekkür ettiler? Bu soruların yanıtlarının peşine düştüm.

YASAYA NEDEN EVET DEDİLER?

11 ilde 15 termik santralı kapsayan düzenlemeye karşı çevre örgütleri günlerce kampanya yürüttü, yol açacağı zararları anlattı. Muhalefet partileri eleştirdi. Ancak termik santralların bacalarına filtre takılmasını erteleyen kanun teklifi, AK Parti’den 203, MHP’den 14 kabul oyu aldı. Bu yazıyı hazırlarken konuştuğum ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağım, “Bazı düzenlemelere için yana yana evet dersin” dedi. Bir diğeri ise “İşsizlik mi, çevre mi” ikileminde kaldığını söyledi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’yı aradım. Bostancı da “Yasama zor bir tercih ile karşı karşıya kaldı” dedi ve durumu şöyle özetledi:
m Bir yanda yerli enerji üretimini arttırmak, yabancı enerji üretimine bağımlılığı azaltmak. O santralların kapanması durumunda işsiz kalabileceklerin durumu, işverenin durumunu düşünmek.

* Diğer yanda ise her yönüyle “çevre ve çevreyi korumak.”

* İki zor tercih arasında muhakeme yapmak durumunda kaldık. Mükemmel bir tercih değil.

Kısacası Naci Bostancı tercihlerini, ekonomi ve çalışanlardan yana kullandıklarını söyledi.

EVET DİYENLER NEDEN TEŞEKKÜR ETTİ?

AK Partili bazı milletvekillerinin yasaya kabul oyu vermelerine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a veto kararı nedeniyle teşekkür etmeleri de özellikle sosyal medyada tartışma yarattı. Üst düzey ve yine isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağım, “Vetoya alışık değiller, sonrasında konuyla ilgili aydınlandılar” esprisini yaparken bir başka isim “sosyal medyadan mesaj vermek bir refleks” dedi. Espriler bir yana iktidar partisinin “veto yöntemine” çok da alışık olmadığı bir gerçek. Ancak Cumhurbaşkanı’na sosyal medyadan teşekkür eden vekillerin özellikle de Kahramanmaraş vekillerinin grup içindeki müzakereler sırasında da itirazlarını dile getirdiklerini söylemekte fayda var. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı “Düzenlemeyi en başından beri destekleyenler de, itiraz edenler de oldu. Özellikle Kahramanmaraş milletvekilerinin Afşin Elbistan Termik santralı sebebiyle itirazları vardı. İtiraz eden arkadaşlar partimizin grup disiplini sebebiyle evet oyu verdiler” dedi. İçeride itiraz da etseler, genel kurulda “evet” demelerinin nedenini grup disiplinine bağlıyorlar.

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Hande FIRAT
Hande FIRAT
hfirat@hurriyet.com.tr
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