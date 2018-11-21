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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gizem KARAKIŞ/ANKARA
21.11.2018 - 14:34, Son Güncelleme:

AK Parti’de son dakika gelişmesi! 30 il kesinleşti, sürpriz isimler de var…

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
AK Parti’de son dakika gelişmesi! 30 il kesinleşti, sürpriz isimler de var…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 30 il ve bu illerin bazı ilçelerinin belediye başkan adaylarını cumartesi günü açıklaması beklenirken adaylarında kesinleştiği öğrenildi.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan öncelikle mevcut belediye başkanlarından devam edecekler ile  muhalefetin elinde olan bazı illerdeki adaylarını açıklayacak. Adayların açıklanacağı illerin arasında İzmir, Antalya, Gaziantep, Konya, Gümüşhane, Artvin, Denizli, Çankırı yer alıyor. Gaziantep’te Fatma Şahin, Antalya’da da Menderes Türel, Konya’da Uğur İbrahim Altay yeniden aday gösterilecek.

AK Parti Genel Başka Vekili Numan Kurtulmuş TRT Haber’de Ankara ve İstanbul’un belediye başkan adaylarının kesinleştiğini açıkladı. Hürriyet, İstanbul’da TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara’da ise Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin adaylığını yazmıştı.

KOCAELİ SÜRPRİZİ

Erdoğan’ın açklayacağı illerin arasında üç döneme takılan tek büyükşehir Kocaeli’nin de olacağı ifade ediliyor. Kocaeli’de Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın aday gösterilmesi bekleniyor.

SÜRPRİZ İSİMLER

Manisa, Adana ve Mersin’de de adayların belli olduğu, ancak Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşme sonrasında bu isimlerin netlik kazanacağı belirtiliyor. AK Parti de ise belli olan bu 30 ilin ilçeleri için çalışmalar sürüyor. İlçelerin de yapılan çalışmalarla birlikte haftasonuna kadar netlik kazanacağı belirtiliyor. Samsun, Ordu, İzmir, Adana gibi bazı illerde ise AK Parti sürpriz isimler üzerinde çalışma yapıyor.

 

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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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