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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GİZEM KARAKIŞ - ANKARA
26.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AK Parti’de seçim muhasebesi

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
AK Parti’de seçim muhasebesi

AK Parti’de hafta sonu Kızılcahamam’da yapılacak olan belediye başkanlarının katılacağı kampta seçim sonucuna yönelik değerlendirmeler yapılacak. Bu toplantının ardından parti teşkilatı ile kadın ve gençlik kollarının katılacağı iki kamp daha düzenlenecek.

AK Partili belediye başkanları yarın Kızılcahamam’da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı ve üç gün sürecek kampta seçim sonuçlarının yanı sıra bundan sonra atılacak adımlar da ele alınacak. Yerel seçim sonuçlarına ilişkin raporların sunulacağı toplantıda kaybedilen ve kazanılan belediyelerle ilgili kapsamlı değerlendirme yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm ve imar değişiklikleriyle, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de seçim sonuçları ile ilgili bir sunum yapacak.

RAPORLAR AKTARILACAK

Kızılcahamam kampından sonra il ve ilçe başkanlarının katılacağı teşkilat değerlendirme kampı düzenlenecek. Ramazan ayı sonrasında yapılacak kampta teşkilatlar hazırladıkları seçim değerlendirme raporlarını genel merkez yöneticilerine aktaracak. Teşkilat kamplarından sonra da gençlik ve kadın kolları yöneticilerinin katılacağı bir kamp düzenlenecek. Bu üç kampta yapılacak seçim muhasebesinin ardından AK Parti teşkilatlarında belirli değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. 31 Mart seçimlerinin ardından İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve Çankırı İl Başkanı Celal Kaman istifa etmişti. Şengül, istifasının ardından, “Başlangıcı ben yapıyorum. Bu revizyonun devamı gelecek” demişti.

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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