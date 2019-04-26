AK Parti’de seçim muhasebesi
AK Parti’de hafta sonu Kızılcahamam’da yapılacak olan belediye başkanlarının katılacağı kampta seçim sonucuna yönelik değerlendirmeler yapılacak. Bu toplantının ardından parti teşkilatı ile kadın ve gençlik kollarının katılacağı iki kamp daha düzenlenecek.
AK Partili belediye başkanları yarın Kızılcahamam’da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı ve üç gün sürecek kampta seçim sonuçlarının yanı sıra bundan sonra atılacak adımlar da ele alınacak. Yerel seçim sonuçlarına ilişkin raporların sunulacağı toplantıda kaybedilen ve kazanılan belediyelerle ilgili kapsamlı değerlendirme yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm ve imar değişiklikleriyle, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de seçim sonuçları ile ilgili bir sunum yapacak.
RAPORLAR AKTARILACAK
Kızılcahamam kampından sonra il ve ilçe başkanlarının katılacağı teşkilat değerlendirme kampı düzenlenecek. Ramazan ayı sonrasında yapılacak kampta teşkilatlar hazırladıkları seçim değerlendirme raporlarını genel merkez yöneticilerine aktaracak. Teşkilat kamplarından sonra da gençlik ve kadın kolları yöneticilerinin katılacağı bir kamp düzenlenecek. Bu üç kampta yapılacak seçim muhasebesinin ardından AK Parti teşkilatlarında belirli değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. 31 Mart seçimlerinin ardından İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve Çankırı İl Başkanı Celal Kaman istifa etmişti. Şengül, istifasının ardından, “Başlangıcı ben yapıyorum. Bu revizyonun devamı gelecek” demişti.
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