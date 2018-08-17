AK Parti’de seçim günü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Nuray BABACAN / ANKARA  
17.08.2018 - 22:51, Son Güncelleme:

AK Parti’de seçim günü

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
AK Parti’de seçim günü

AK Parti’nin 6. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Meclis grubu, hükümet ve Cumhurbaşkanlığı kadrosunda yaptığı değişikliklerin ardından son nokta olacak. Erdoğan, partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) değişikliğe gidecek.

TEK LİSTE OYLAMASI
AK Parti kongresinde ilk kez seçimler tek liste olarak yapılacak. Partinin tüzüğünde buna olanak veren madde bulunduğu ve zaman kaybetmemek için bu yöntemin seçildiği iddia edildi. Erdoğan, kongrenin hemen ardından, akşam saatlerinde yeni seçilen MKYK üyeleriyle toplantı yapacak. O toplantının ardından da yeni genel başkan yardımcıları açıklanacak. Bayram tatili nedeniyle partideki seçimlere ilişkin tüm çalışmalar tek günde bitirilecek.

‘TECRÜBE VE GENÇLİK’ DENGESİ
Yeni isimlere ve yüzlere yer verileceği belirtilen parti yönetimi listesinde, ‘tecrübe ve genç dengesi’nin korunacağı belirtiliyor. Partinin MKYK’sında dengeli yapı oluşturulurken, MYK’da yeni ve farklı isimlere görev verilebileceği ifade ediliyor. Eski bakanlardan Nurettin Canikli, Ömer Çelik, Mehmet Özhaseki, Efkan Ala, Fatma Betül Sayan Kaya ile halen bakanlık görevini sürdüren 4 bakan, MKYK’da olacak. Genç vekillerden Erkan Kandemir ve Mustafa Demir gibi yeni isimlerin de parti yönetiminde olacağı belirtiliyor.

‘MİLLET BİR, HEDEF BİR’
Kongrenin “Millet bir, hedef bir” olan sloganının, 1071’den bu yana bu topraklarda yaşayanların kader birlikteliğinden yola çıkılarak belirlendiği dile getirildi. Kongrede AK Parti iktidarlarını anlatan bir film gösterimi de yapılacak. Delegelere ve özel davetlilere, kalem ve dört ciltten oluşan ‘AK Partili Yıllar’ kitabı dağıtılacak. Kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1999 yılında seslendirdiği şiirler de USB ile konuklara hediye edilecek.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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