AK Parti’de seçim analizi

Parti içerisinde yapılan analizler daha sonra MYK’ya sunulacak. AK Parti, Türkiye geneli kadar İstanbul sonuçlarının analizine de ağırlık veriyor.

İSTANBUL’A AYRI BAŞLIK

Bir yandan İstanbul sonuçlarıyla ilgili çalışmalara yoğunlaşan parti, yerel seçim sonuçlarını birkaç başlıkla değerlendirmeye çalışıyor. Bu çalışma hem Türkiye geneli hem de bölgesel analizler içeriyor. İstanbul sonuçları ise ayrı başlık oluşturuyor. Partide yapılan değerlendirmelerde, İstanbul’da ittifakların etkisi kadar gözden kaçan başka bir unsurun Saadet Partisi (SP) olduğu dile getiriliyor. SP’nin bu seçimlerde sonuçları değiştirecek kadar oy aldığı belirtiliyor. Yapılan analizlere göre, SP’nin İstanbul oyu 103 bine ulaştı. Bu rakam bir önceki seçimlerde 20 bin civarındaydı. Yüzde 1.21’e denk düşen bu durum, İstanbul seçimlerinin sonuçlarını etkiledi. AK Parti’nin tepkili tabanının SP’ye yöneldiği yorumları yapılıyor.

MUHAFAZAKÂR KÜRT SEÇMEN

AK Parti’nin oylarının Türkiye genelinde arttırmasına ilişkin yapılan ilk analizlere göre, bunun birden fazla nedeni bulunuyor. Bu sonucun her coğrafi bölgede, farklı nedenden ve farklı gruplardan kaynaklandığı dile getiriliyor. AK Parti’nin Orta ve İç Anadolu’da MHP’den oy alırken, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde bu tablo farklılaşıyor. Bu illerde muhafazakâr Kürt seçmeninin AK Parti’ye ilgisi sürüyor. Partide yapılan analizlere göre, metropol şehirlerdeki Kürt seçmen, ideolojisine sahip çıkıyor ve partisinden uzaklaşmıyor. Çünkü terör örgütü PKK baskısı büyük kentlerde yaşayan Kürtler tarafından hissedilmiyor. Şehirli Kürtler ideolojik hareket ediyor. Bölgede terör örgütü PKK ve HDP baskısından bunalan muhafazakâr Kürt seçmen ise halen AK Parti’ye olan desteğini sürdürüyor. Bu Kürtlerin dini kimlikleri, etnik kimliklerinin önünde geliyor.

PROTESTO EDEN SEÇMEN

Bazı parti kurmayları, bir önceki seçimlere katılımın daha yüksek olduğunu, sandığa gitmeyen seçmenin yüzde 2’sinin de kendi partisinden olduğu yorumlarını yapıyorlar. Seçimlerde kullanılan geçersiz oylar arasında, protesto oylarının bulunduğunu dile getirenler de var. Bu sonuçlarda, başta ekonomik sorunlar olmak üzere kullanılan kampanya dili, yanlış aday belirleme ve ittifakın etkili olduğunu öne sürenler de yer alıyor.