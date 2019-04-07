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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AK Parti’de seçim analizi

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
AK Parti’de seçim analizi

AK Parti, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde oy sonuçlarına nelerin etki ettiğine ilişkin değerlendirmelere başladı.

Parti içerisinde yapılan analizler daha sonra MYK’ya sunulacak. AK Parti, Türkiye geneli kadar İstanbul sonuçlarının analizine de ağırlık veriyor.

İSTANBUL’A AYRI BAŞLIK

Bir yandan İstanbul sonuçlarıyla ilgili çalışmalara yoğunlaşan parti, yerel seçim sonuçlarını birkaç başlıkla değerlendirmeye çalışıyor. Bu çalışma hem Türkiye geneli hem de bölgesel analizler içeriyor. İstanbul sonuçları ise ayrı başlık oluşturuyor. Partide yapılan değerlendirmelerde, İstanbul’da ittifakların etkisi kadar gözden kaçan başka bir unsurun Saadet Partisi (SP) olduğu dile getiriliyor. SP’nin bu seçimlerde sonuçları değiştirecek kadar oy aldığı belirtiliyor. Yapılan analizlere göre, SP’nin İstanbul oyu 103 bine ulaştı. Bu rakam bir önceki seçimlerde 20 bin civarındaydı. Yüzde 1.21’e denk düşen bu durum, İstanbul seçimlerinin sonuçlarını etkiledi. AK Parti’nin tepkili tabanının SP’ye yöneldiği yorumları yapılıyor.

MUHAFAZAKÂR KÜRT SEÇMEN

AK Parti’nin oylarının Türkiye genelinde arttırmasına ilişkin yapılan ilk analizlere göre, bunun birden fazla nedeni bulunuyor. Bu sonucun her coğrafi bölgede, farklı nedenden ve farklı gruplardan kaynaklandığı dile getiriliyor. AK Parti’nin Orta ve İç Anadolu’da MHP’den oy alırken, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde bu tablo farklılaşıyor. Bu illerde muhafazakâr Kürt seçmeninin AK Parti’ye ilgisi sürüyor. Partide yapılan analizlere göre, metropol şehirlerdeki Kürt seçmen, ideolojisine sahip çıkıyor ve partisinden uzaklaşmıyor. Çünkü terör örgütü PKK baskısı büyük kentlerde yaşayan Kürtler tarafından hissedilmiyor. Şehirli Kürtler ideolojik hareket ediyor. Bölgede terör örgütü PKK ve HDP baskısından bunalan muhafazakâr Kürt seçmen ise halen AK Parti’ye olan desteğini sürdürüyor. Bu Kürtlerin dini kimlikleri, etnik kimliklerinin önünde geliyor.

PROTESTO EDEN SEÇMEN

Bazı parti kurmayları, bir önceki seçimlere katılımın daha yüksek olduğunu, sandığa gitmeyen seçmenin yüzde 2’sinin de kendi partisinden olduğu yorumlarını yapıyorlar. Seçimlerde kullanılan geçersiz oylar arasında, protesto oylarının bulunduğunu dile getirenler de var. Bu sonuçlarda, başta ekonomik sorunlar olmak üzere kullanılan kampanya dili, yanlış aday belirleme ve ittifakın etkili olduğunu öne sürenler de yer alıyor.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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