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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
18.11.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

AK Parti'de önemli gün! 81 ilde başladı

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AK Parti'de önemli gün! 81 ilde başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin yerel seçimlere yönelik temayül yoklamasının başladığını belirterek, "Türkiye genelinde 145 bin teşkilat mensubumuz 81 ilde oy kullanacak. İl ve ilçelerimizde ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları oylarını kullanacaklar ve sonuçlar 16.30 itibarıyla genel merkezimizde görülebilecek ve değerlendirmeye alınacak." dedi.

Ünal, Ankara Spor Salonu'nda tüm Türkiye ile aynı anda başlayan Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik AK Parti temayül yoklaması öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Bugün Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerine işaret eden Ünal, "İlk defa elektronik ortamda bütün teşkilat mensuplarımızın yani 145 bin kişinin oy kullanacağı ve oylama bittikten hemen sonra sonuçları alabileceğimiz bir temayül gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çalışmaları dolayısıyla Seçim İşleri Başkanlığına teşekkürlerini ileten Ünal, "Sadece Ankara'da 3 bin 774 teşkilat mensubumuz oy kullanacak. Türkiye genelinde de 145 bin teşkilat mensubumuz 81 ilde oy kullanacak. İl ve ilçelerimizde ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları oylarını kullanacaklar ve sonuçlar 16.30 itibarıyla genel merkezimizde görülebilecek ve değerlendirmeye alınacak." diye konuştu.

Yerel seçimlerin genel seçimlere göre daha özellikli seçimler olduğuna dikkati çeken Ünal, şunları söyledi:

"Büyükşehirlerde, illerde, ilçelerde şehri yönetecek yöneticilerin belirlendiği seçimler, o yüzden bu konuda AK Parti büyük bir hassasiyet gösteriyor. Sadece temayül değil bunun dışında yürüttüğümüz saha araştırmaları, anketler, telefon anketleri, mesaj anketleri, çoklu ve çapraz olarak yaptığımız değerlendirmeler var. Yerel Yönetimler, Teşkilat Başkanlığı ve Seçim İşleri Başkanlığı bu konuda ortak bir çalışma yürütüyor. Amacımız AK Parti'nin ilkelerine, değerlerine uygun, toplumda karşılığı olan, AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğinin ilkelerine uygun belediye başkanlarımızı belirlemek. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun."

3 bin 774 kişi 40 kabinde oy kullanacak

Ankara Spor Salonu'na yoklamanın başlayacağı saat öncesinde gelen teşkilat mensupları, 3 bölge için kurulan 9 masada kayıtlarını yaptırdıktan sonra kendileri için hazırlanan 40 kabinde elektronik ortamda oylarını kullanabilecek.

Tüm Türkiye'de aynı anda başlayan temayül yoklaması saat 16.00 itibarıyla sona erecek. Yoklamanın elektronik ortamda yapılması dolayısıyla sonuçlar kısa sürede elde edilebilecek. Bu doğrultuda elde edilen veriler, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

AK Parti'ye 5-16 Kasım tarihlerinde toplam 7 bin 180 kişi belediye başkanı aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu. İl genel ve belediye meclisi üyelikleri için ise 3 Aralık 2018 Pazartesi saat 19.00'a kadar başvuru yapılabilecek.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (18.11.2018)
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