AK Parti’de konser genelgesi
AK Parti yönetimi, belediye başkanlarına genelge göndererek uyarılarda bulundu. Genelgede partiyi rencide edecek isimlerin konser ve festivallere davet edilmemesi talimatı yer aldı.
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki imzasıyla 8 Temmuz’da belediye başkanlarına gönderilen genelgede şu uyarılarda bulunuldu:
DAVET EDİLEN İSİMLERE DİKKAT
“Belediyelerimiz tarafından yaz dönemlerinde köy, belde, ilçe, hemşehri buluşmaları, yaz ve güz şenlikleri, festivalleri isimleri altında muhtelif etkinlikler yapılmaktadır. Bu etkinliklerde belediye bütçesinden harcanan yüklü giderler toplum tarafından kabul görmemekte ve eleştirilerin odağı olmaktadır. Bazen davet edilen isimlerin AK Parti’nin değerlerini rencide eden sözler sarf ettiği görülmekte ve bu sözler gündem oluşturmaktadır. Belediyelerimizin bu tarz görüntülerden uzak durmalarını, israfa ve gösterişe meyletmemelerini, misyonumuzu rencide edecek organizasyonlara asla girmemelerini özellikle hatırlatmak istiyoruz. 15 Temmuz’u anma programlarına davet edilen isimler dikkatlice seçilmelidir. Aziz şehitlerimizin ruhunu incitecek organizasyonlardan uzak durmalıyız.”
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