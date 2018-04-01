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    AK Parti'de İstanbul mesaisi

    Nuray BABACAN / ANKARA
    01.04.2018 - 00:45 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL yönetimi ve belediye başkan adaylarına özel önem veren AK Parti’de il ve ilçe yönetimlerine ilişkin çalışma, tamamlanma aşamasına geldi.

    AK Partide İstanbul mesaisiİstanbul’un 34 ilçesinde yönetimlerin yarıya yakının yenileneceği belirtilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın teşkilat başkanlığı tarafından yürütülen ‘ilçe başkanı mülakatlarına’ bizzat katıldığı öğrenildi.

    BAŞKAN UYSAL’A SERT TEPKİ
    MYK’da İstanbul’daki çalışmalar aktarılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın “Metroda önceliğimiz oy veren yerler olacak” sözleri de gündeme geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlere sert tepki göstererek, “Böyle şey olur mu, hizmeti oy verene göre ayırmak ne demek? Biz belediye başkanıyken böyle mi yapıyorduk? Hizmetlerimizi oy verenler vermeyenler diye ayırabilir miyiz” dediği öğrenildi. Bunun üzerine Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Ben de kendisine ‘bu sözler doğru olmadı’ dedim. O da üzüldü ‘Ağzımdan kaçtı’ dedi” diyerek araya girdi. Erdoğan’ın da “Ağzından kaçma olur mu ya? Sonra bunun bedelini ödüyoruz” diyerek tepki gösterdiği belirtildi.

    Metroda önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler'Metroda önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler'



    Etiketler: AK Parti , yerel seçimler , gazetehaberleri , gündem
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