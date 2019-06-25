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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
25.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AK Parti’de İstanbul analizi

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AK Parti’de İstanbul analizi

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul’dan Ankara’ya döner dönmez dün Beştepe’de kurmaylarını topladı.

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile Genel Başkan Yardımcıları katıldı. Toplantıda, seçim sonuçları başta olmak üzere, S-400 meselesi, Erdoğan’ın Japonya’da yapacağı görüşmeler, ekonomide atılacak adımlar ve terörle mücadele konuşuldu. Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul seçimlerinin ardından teşkilata yönelik ilk mesajlarını ise bugün AK Parti grup toplantısında verecek. Erdoğan’ın hem İstanbul seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunması hem de teşkilata birlik, beraberlik ve değişim mesajları vermesi bekleniyor. Erdoğan daha sonra kapsamlı seçim analizini ise AK Parti MYK’da yapacak. MYK’da İstanbul seçimlerinde ortaya çıkan tablo, oy oranları, kampanya stratejisi, seçmenin mesajları, teşkilatın performansı, seçim tekrarının seçmen üzerindeki etkileri, yüksek ve düşük oy gelen ilçeler detaylarıyla ele alınacak.

DEĞİŞİM BEKLENTİSİ

MYK’da Erdoğan’ın İstanbul seçimlerinin analizine, eksikliklerin tespitine ve seçmenin AK Parti’den beklentilerine yönelik olarak ilgili birimlere talimat vermesi de bekleniyor. Erdoğan’ın hem 31 Mart hem de 23 Haziran’a dönük raporlar ışığında AK Parti’nin 2023’e dönük stratejisini netleştirmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kritik görüşmeler yapacağı Japonya, Çin, Bosna Hersek ve Sırbistan’ı kapsayan yurtdışı diplomasi trafiğinin ardından hem uzun süredir konuşulan kabinedeki mini revizyon hem AK Parti teşkilatındaki yenilenme ve değişim için düğmeye basması bekleniyor. Kampanya performansı istenen seviyede olmayan, teşkilatla koordinasyon sağlayamayan teşkilat mensuplarının yerini yeni isimlere bırakacağı ifade ediliyor.
AK Parti MYK’da Meclis’teki yasa teklifleri ve yargı reform paketinin de ele alınacağı kaydediliyor. Erdoğan, 31 Mart seçiminin ardından yaptığı balkon konuşmasında yeni yönetim sisteminde tıkanıklıkları aşacak reformlara dikkat çekerek bakanlıklarda ve kurumlarda gerekli her türlü adımı atacaklarını açıklamıştı. 

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