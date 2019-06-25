AK Parti’de İstanbul analizi
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul’dan Ankara’ya döner dönmez dün Beştepe’de kurmaylarını topladı.
Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile Genel Başkan Yardımcıları katıldı. Toplantıda, seçim sonuçları başta olmak üzere, S-400 meselesi, Erdoğan’ın Japonya’da yapacağı görüşmeler, ekonomide atılacak adımlar ve terörle mücadele konuşuldu. Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul seçimlerinin ardından teşkilata yönelik ilk mesajlarını ise bugün AK Parti grup toplantısında verecek. Erdoğan’ın hem İstanbul seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunması hem de teşkilata birlik, beraberlik ve değişim mesajları vermesi bekleniyor. Erdoğan daha sonra kapsamlı seçim analizini ise AK Parti MYK’da yapacak. MYK’da İstanbul seçimlerinde ortaya çıkan tablo, oy oranları, kampanya stratejisi, seçmenin mesajları, teşkilatın performansı, seçim tekrarının seçmen üzerindeki etkileri, yüksek ve düşük oy gelen ilçeler detaylarıyla ele alınacak.
DEĞİŞİM BEKLENTİSİ
MYK’da Erdoğan’ın İstanbul seçimlerinin analizine, eksikliklerin tespitine ve seçmenin AK Parti’den beklentilerine yönelik olarak ilgili birimlere talimat vermesi de bekleniyor. Erdoğan’ın hem 31 Mart hem de 23 Haziran’a dönük raporlar ışığında AK Parti’nin 2023’e dönük stratejisini netleştirmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kritik görüşmeler yapacağı Japonya, Çin, Bosna Hersek ve Sırbistan’ı kapsayan yurtdışı diplomasi trafiğinin ardından hem uzun süredir konuşulan kabinedeki mini revizyon hem AK Parti teşkilatındaki yenilenme ve değişim için düğmeye basması bekleniyor. Kampanya performansı istenen seviyede olmayan, teşkilatla koordinasyon sağlayamayan teşkilat mensuplarının yerini yeni isimlere bırakacağı ifade ediliyor.
AK Parti MYK’da Meclis’teki yasa teklifleri ve yargı reform paketinin de ele alınacağı kaydediliyor. Erdoğan, 31 Mart seçiminin ardından yaptığı balkon konuşmasında yeni yönetim sisteminde tıkanıklıkları aşacak reformlara dikkat çekerek bakanlıklarda ve kurumlarda gerekli her türlü adımı atacaklarını açıklamıştı.
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