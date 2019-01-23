AK Parti’de ince hesaplar
Yerel seçimler için adayların belirlenmesinin ardından AK Parti’de seçim kampanyası boyunca kullanılacak argümanlar ve uzak durulacak konular belirleniyor.
Taslak çalışmalarda şu başlıklara yer veriliyor:
Muhalefetin 31 Mart seçimlerini referandum havasına sokma taktiğine karşı önlem alınacak. Seçim gündemini ekonomiden çok hizmet alanlarına odaklayacak bir strateji belirlenecek. Mahalli seçimlerin ana ekseninin belediye hizmetleri olduğu üzerinden çalışma yapılacak.
Kampanya boyunca gündeme gelecek olan enflasyon, geçim sıkıntısı, işsizlik, yolsuzluk gibi şikâyetlere karşı net, etkili ve ikna edici argümanlar geliştirilecek. Alınan ekonomik tedbirlerin ve açıklanan destek paketlerinin, anlaşılabilir bir şekilde muhataplara aktarılması sağlanacak.
Kürt seçmene yönelik özel bir seçim stratejisi planlanacak. Kazanamayacaklarını düşündükleri yerlerde aday çıkarmayacaklarını açıklayan HDP’nin, Kürt seçmeni millet ittifakına yönlendirme taktiğinin önüne geçilmesi için bu kesimle yeni ve güçlü bağların tesis edilmesine çalışılacak.
DOSTLUK KÖPRÜSÜ
AK Parti davasına gönül vermiş insanlarda farklı gerekçelerle oluşan kırgınlıklar ve küskünlüklerin telafisine yönelik çalışma yapılacak. Sembol isimler, gruplar ve kanaat önderleriyle birliği, beraberliği, kardeşliği güçlendirmeye yönelik toplantılar düzenlenecek. Terör örgütleri FETÖ’ye ve PKK’ya bulaşmamış herkesle dostluk köprüleri kurulması sağlanacak.
Cumhurbaşkanı’na bağlı, her bölgenin dinamiklerine hâkim kişilerden oluşan bir seçim strateji ekibi oluşturulacak. Bu ekibin bölgeleri dolaşarak, sahadan gelen verileri merkezde analiz edip, sorunlara çözümler üretebilecek bir sistem içinde çalışması sağlanacak. Miting yapılacak illerle ilgili önceden saha çalışması yapılarak beklentiler, memnuniyet ve memnuniyetsizlikler tespit edilecek.
Cumhur ittifakının gereği parti örgütüne ve vatandaşa anlatılacak. Bunun seçimlerle sınırlı bir formüle dayandırılmadan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gereği olduğu vurgusu yapılacak.
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