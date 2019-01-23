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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KULİS: Nuray BABACAN
23.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AK Parti’de ince hesaplar

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
AK Parti’de ince hesaplar

Yerel seçimler için adayların belirlenmesinin ardından AK Parti’de seçim kampanyası boyunca kullanılacak argümanlar ve uzak durulacak konular belirleniyor.

Taslak çalışmalarda şu başlıklara yer veriliyor:

Muhalefetin 31 Mart seçimlerini referandum havasına sokma taktiğine karşı önlem alınacak. Seçim gündemini ekonomiden çok hizmet alanlarına odaklayacak bir strateji belirlenecek. Mahalli seçimlerin ana ekseninin belediye hizmetleri olduğu üzerinden çalışma yapılacak.

Kampanya boyunca gündeme gelecek olan enflasyon, geçim sıkıntısı, işsizlik, yolsuzluk gibi şikâyetlere karşı net, etkili ve ikna edici argümanlar geliştirilecek. Alınan ekonomik tedbirlerin ve açıklanan destek paketlerinin, anlaşılabilir bir şekilde muhataplara aktarılması sağlanacak.

Kürt seçmene yönelik özel bir seçim stratejisi planlanacak. Kazanamayacaklarını düşündükleri yerlerde aday çıkarmayacaklarını açıklayan HDP’nin, Kürt seçmeni millet ittifakına yönlendirme taktiğinin önüne geçilmesi için bu kesimle yeni ve güçlü bağların tesis edilmesine çalışılacak.

DOSTLUK KÖPRÜSÜ

AK Parti davasına gönül vermiş insanlarda farklı gerekçelerle oluşan kırgınlıklar ve küskünlüklerin telafisine yönelik çalışma yapılacak. Sembol isimler, gruplar ve kanaat önderleriyle birliği, beraberliği, kardeşliği güçlendirmeye yönelik toplantılar düzenlenecek. Terör örgütleri FETÖ’ye ve PKK’ya bulaşmamış herkesle dostluk köprüleri kurulması sağlanacak.

Cumhurbaşkanı’na bağlı, her bölgenin dinamiklerine hâkim kişilerden oluşan bir seçim strateji ekibi oluşturulacak. Bu ekibin bölgeleri dolaşarak, sahadan gelen verileri merkezde analiz edip, sorunlara çözümler üretebilecek bir sistem içinde çalışması sağlanacak. Miting yapılacak illerle ilgili önceden saha çalışması yapılarak beklentiler, memnuniyet ve memnuniyetsizlikler tespit edilecek.

Cumhur ittifakının gereği parti örgütüne ve vatandaşa anlatılacak. Bunun seçimlerle sınırlı bir formüle dayandırılmadan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gereği olduğu vurgusu yapılacak.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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