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    AK Parti'de ilk analiz: 30 ilde liste sorunluydu

    Nuray BABACAN / KULİS
    28.06.2018 - 23:51 | Son Güncelleme:

    İKTİDAR Partisi’nde, seçimlerin ardından ‘kapsamlı bir durum raporu’ hazırlanması için görevlendirmeler yapılırken, parti yönetiminde ilk değerlendirmeler de dile getirilmeye başlandı.

    AK Partide ilk analiz: 30 ilde liste sorunluyduParti kurmayları, oy kaybında en önemli etken olarak ‘yanlış aday belirleme’yi ve ‘ittifak uygulamasından kaynaklı oy kayması’nı gösterdiler. Parti 70 ilde oy kaybına uğradı. İlk analizlerde 30’a yakın ilde adaylarla ilgili sıkıntı olduğu belirtilirken, partinin söyleminin ‘kemik taban’ yüzde 30’a göre belirlenmesinin, farklı öncelikleri olan seçmeni uzaklaştırdığı yorumları da yapılıyor.

    7.1 PUANLIK KAYIP
    Edinilen bilgiye göre, seçmen tercihlerini daha geniş çaplı analiz etmek için yapılmasına karar verilen geniş kapsamlı çalışma dışında, parti yönetiminin yaptığı ilk analizler ve bölgelerden gelen ilk raporlar, partinin 7.1 puan gerilemesi ve 22 milletvekili kaybetmesinin ana başlıklarını ortaya koydu. İlk saptamalara göre, 30 civarındaki ilde, milletvekili listeleri ile ilgili seçmen açısından sıkıntı oldu. Özellikle sürenin kısıtlı olması nedeniyle parti yönetimi, adaylarını her zamanki yöntemleri kullanarak tarayamadı. Mülakat yapılmadan hızlı karar verildi ve kişisel referanslar dikkate alındı. Bu durum, en az 30 ilde sıkıntı yarattı. 8 milletvekili adayı için haklarında ortaya çıkan iddialar nedeniyle istifa etmeleri gündeme geldi, ikisi istifa etti.

    SIKINTI OLAN İLLER
    1 Kasım 2015 seçimine kıyasla oy kaybının yüzde 10’un üzerinde olduğu ve büyük bölümünde adaylarla ilgili sorun yaşanan iller, Kırıkkale, Bayburt, Aksaray, Kayseri, Kilis, Konya, Düzce, Ordu, Adıyaman, Sivas, Malatya, Niğde, Erzurum, Kahramanmaraş, Kütahya, Erzincan, Elazığ, Samsun, Şanlıurfa, Yozgat, Gümüşhane, Iğdır, Hatay, Karaman, Osmaniye, Rize, Bolu, Trabzon ve Gaziantep olarak sıralandı.

    KEMİK TABAN
    AK Parti’nin yüzde 30’luk bir kemik oyu bulunduğu, seçim kampanyasında söylem ve dilin bu kemik kitlenin hoşuna gidecek şekilde belirlendiği, partinin icraatlarına ve Türkiye’nin geleceğine yönelik ekonomik vaatlerine göre tercih kullanan seçmene dönük olarak ise yeterli söylem geliştirilemediği ifade edildi.

    MİLLİYETÇİ BLOK
    Genel merkeze ulaştırılan raporlarda, seçmenin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanında durduğu, parti konusunda ise farklı bir tutum sergileyerek ‘düşüncelerinin dikkate alınması’ mesajı verdiği yorumları yapıldı. Analizlerde şu değerlendirmeler dile getirildi: “Milletvekilliği seçiminde ittifak yasası AK Parti’ye kaybettiren, diğer partilere vekil kazandıran bir işlev gördü. 1 Kasım 2015 ve 24 Haziran 2018 Milletvekili Seçimi oranları kıyaslandığında, AK Parti’nin 11 ilde oylarını arttırdığı, 70 ilde ise oylarda düşüş olduğu ortaya çıkıyor. AK Parti, Kürt seçmen oylarında ciddi kayıplar yaşamadı. Diyarbakır, Muş, Hakkâri ve Şırnak’ta milletvekili sayısını da arttırdı. Bölgedeki Kürtler HDP’yi baraj altında bıraktı. Ama büyükşehirlerde sol kesimlerin desteğini alan HDP barajı aştı.”

    Etiketler: secim2018 , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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