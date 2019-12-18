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Nuray BABACAN / ANKARA
18.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AK Parti’de il başkanları için anket

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AK Parti’de il başkanları için anket

AK Parti’de yeni yılla birlikte hızlanacak büyük kongre sürecinde, ‘yola devam edilecek il başkanlarını’ belirlemek için başlatılan operasyonun ikinci aşamasına geçildi.

Seçim başarısızlığı yaşananlar arasında 10 il başkanı istifa ettirildikten sonra kalanlar için ‘kader anketi’ yaptırılıyor. Her il için belirlenen koordinatör milletvekillerinin raporlarının yanı sıra, göreve devam edecek il başkanları için yapılacak anket dikkate alınacak. Ankette, ‘tabanda karşılıkları olup olmadığı, ilin sorunlarına duyarlılık, il yönetimiyle uyumlu çalışma’ gibi başlıklarda sorular soruluyor. Yeni yılın ikinci haftasında başlayacak ilçe kongrelerinden önce il başkanlarından hangileriyle yola devam edileceği ortaya çıkacak. İstanbul’la ilgili kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği, sadece il başkanı değil, ilçelerin de bir bütün olarak ele alındığı ifade ediliyor. 30 büyükşehre ilişkin değerlendirme, en sona bırakılıyor ve liste Erdoğan tarafından şekillendiriliyor.

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