AK Parti’de ‘hanımağa’ sürprizi
AK Parti’de Sinop belediye başkanlığı için karakucak güreşlerinin ilk kadın hanımağalarından da olan işkadını Ayşe Serpil Yıldız’ın adının öne çıktığı belirtiliyor. Yıldız, daha önce de AK Parti’den milletvekili aday adayı olmuştu.
AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de kadın belediye başkan adaylarıyla ilgili, “Sürpriz isimlerimiz olacak” demişti. Partide bu seçimlerde kadın belediye başkan ve belediye meclis üyeliği adaylığı sayılarının da katlanarak arttırılmasının hedeflendiği belirtiliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tek il kadın belediye başkanı olurken, bu sayının en az 2 ya da 3’e çıkarılması, ilçelerdeki belediye başkanı sayılarının da yine katlanarak arttırılması hedefleniyor.
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