AK Parti’de haftalık strateji... Az konuşun çok dinleyin

İstanbul’da yapılan strateji toplantılarında, seçmenden kendilerine gelen en önemli iki sorunun, “ekonomik sorunlar ve seçimin neden yenilendiği” olduğu öğrenildi. Parti yönetimi, bu konularda kampanya yapanların tek dil kullanmasını isterken, en çok bu sorulara muhatap kaldıklarını dile getirdiler.

ODAK GRUPLAR OLUŞTURULDU

Partinin strateji ekibi, sandığa gitmeyen seçmenleri üzerinde çalışmak için ‘odak (fokus) gruplar’ oluşturdu. Kampanya çalışmalarında, “Yeniden eski ruhla çalışmak lazım. Mesele öncelikle yüzde 48’i garantiye almak, sonra da sandığa gitmeyenleri harekete geçirmek” olarak tanımlandı. Parti yönetimi, sandığa gitmeyen 400 bin seçmen üzerinde çalışmaları yoğunlaştırırken, çalışma anlayışlarını şöyle özetledi:

“24 Haziran’da Cumhurbaşkanı’na oy verip de bu seçimlerde bize oy vermeyen 400 bin seçmen var. Bunlar arasında sandığa gitmeyen bir kesim var. Sandığa gidip geçersiz oy verenler var. Dolayısıyla bu seçmenlerin niye böyle bir karar verdikleri üzerinde çalıştık. Onlarla, gruplar halinde bir araya geliyor ve dinliyoruz. Onları daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Daha az konuşup, daha çok dinliyoruz. Ekonomik sorunlar ve seçimi neden ertelediğimizi iyi anlatmamız gerekiyor. En çok soru bu noktalardan geliyor.”

SEÇMENİN TALEPLERİ

Edinilen bilgiye göre kampanya, televizyon ve sosyal medya yerine sokakta yoğunlaştırılacak. 24 Haziran seçimlerine kıyasla görüş değiştiren 400 bin seçmenin ikna edilmesi planlanıyor. Partide, ittifakların seçmenin farklı davranmasına neden olduğu yorumları da yapılıyor. Partide, seçmenin ‘ihtiyaç ve taleplerinin’ farklılaştığı, iktidarın talepleri karşılamak için farklı projeler açıklayacağı dile getiriliyor.

Toplantılarda, sonuçlardaki asıl değişimin son 15 günde yaşanacağı ve tüm çalışmaların özellikle son birkaç hafta yoğunlaştırılması gerektiği ifade edildi. 31 Mart seçimlerinde yapılan yanlışların tekrarlanmaması için özel çalışma yürütülürken, partili küskünlerin kazanılması için eski milletvekilleri ve yöneticiler devreye sokuldu.