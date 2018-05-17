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    AK Parti'de 'anlık' analize göre politika

    Nuray BABACAN/ ANKARA
    17.05.2018 - 01:10 | Son Güncelleme:

    İKTİDAR Partisi, seçim çalışmalarında vatandaşın nabzını tutmak ve ona göre politika geliştirmek için ‘anlık-günlük strateji’ belirleyecek.

    Tüm söylemler ve alınan kararlar, telefon anketiyle halka sorulacak. Seçim kampanyası başlamak üzereyken, çalıştığı şirketi değiştiren AK Parti’de, kampanya boyunca kullanılacak söylem ve başlıklar, günün gelişen koşullarına, muhalefetin kullandığı dile ve gündem oluşturacak konulara göre belirlenecek. Yapılan konuşmaların ve geliştirilen söylemin ‘sosyal kırılganlık algısı’ anlık ölçülecek. Ona göre politika değiştirilecek veya geliştirilecek.

    AF DESTEK GÖRMEDİ
    Kampanya boyunca seçmenin hoşuna gidecek ‘yumuşak bir dil’ kullanılması planlanıyor. Özellikle, Kudüs, dış politika ve ekonomi başlıkları öncelik oluşturacak. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısı ve Türkiye’nin dış kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmekle ilgili çabası, bu süreçte seçmeni diri tutmak için kullanılacak. Açıklanan seçim paketinin olumlu sonuçlarını seçimde göreceklerini düşünen AK Parti kurmayları, son hafta tartışma konusu olan af-kısmi af başlığının ise seçmende karşılığı olmadığını saptadı. Parti kurmayları, seçim dönemlerinde en tehlikeli durumun “partinin yüksek veya düşük oy alacağına ilişkin algı olduğunu belirttiler. Parti kurmayları, “Yüksek oy alacağı duygusunun hâkim olması, ‘bizim oyumuza ihtiyaç yok’ algısı yaratabilir. Düşük olduğuna ilişkin yayılmak istenen hava da ‘Yapılacak bir şey yok’ duygusu yaratır ki, bu çok tehlikeli olur. Geliştirilen tüm strateji, seçmeni 24 Haziran tarihine kadar dinç tutmaya yönelik olacak” dedi. 

    Etiketler: erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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