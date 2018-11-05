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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
05.11.2018 - 20:36, Son Güncelleme:

AK Parti’de adaylık maratonu

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AK Parti’de adaylık maratonu

AK Parti’de Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için aday adaylığı süreci başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlerde 79 mevcut belediye başkanının üç dönem kuralına takıldığını açıklayarak, “Üç dönem kuralı devam etmektedir” dedi. Mevcut 800 belediye başkanının adaylık başvurusu yapmayacağını açıklayan Yavuz, görevlerinden ayrılmak zorunda bırakılan belediye başkanlarının da aday adaylığı başvurusu yapabileceğini belirtti.

‘E-MÜRACAAT’LA ANLIK ANALİZ

Yavuz, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri aday adaylığı sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Belediye başkanlıkları için müracaatların 12 Kasım’a kadar, il genel ve belediye meclis üyelikleri için ise 3 Aralık’a kadar alınacağını söyleyen Yavuz, 18 Kasım’da ise adaylara yönelik temayül yoklaması yapılacağını ifade etti. Aday adayı ön başvuru bilgilerine internet ortamından girebileceğine işaret ederek buna ‘e-Müracaat’ denilebileceğini belirten Yavuz, böylece başvuruların analizinin anlık olarak görülebileceğini söyledi. Yavuz, aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri için Yüksek Seçim Kurulu’nun 1 Aralık 2018’i istifaların son günü olarak belirlediğini hatırlattı.

79 BAŞKAN ÜÇ DÖNEME TAKILDI

Yavuz, biri büyükşehir, biri il, 59’u ilçe ve 18’i belde belediye başkanı olmak üzere mevcut başkanların 79’unun üç dönem kuralına takıldığını belirterek şöyle devam etti: “Tüzüğümüze göre üç dönem kuralı devam etmektedir. Ancak daha önce bir esneme yapılmış ve tüzükteki bu yetki MKYK’ya aktarılmıştı. MKYK gerek gördüğünde elbette bunu esnetme hakkına sahiptir ama mümkün olduğu ölçüde uygulansın istiyoruz.”

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