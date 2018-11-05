AK Parti’de adaylık maratonu
AK Parti’de Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için aday adaylığı süreci başladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlerde 79 mevcut belediye başkanının üç dönem kuralına takıldığını açıklayarak, “Üç dönem kuralı devam etmektedir” dedi. Mevcut 800 belediye başkanının adaylık başvurusu yapmayacağını açıklayan Yavuz, görevlerinden ayrılmak zorunda bırakılan belediye başkanlarının da aday adaylığı başvurusu yapabileceğini belirtti.
‘E-MÜRACAAT’LA ANLIK ANALİZ
Yavuz, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri aday adaylığı sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Belediye başkanlıkları için müracaatların 12 Kasım’a kadar, il genel ve belediye meclis üyelikleri için ise 3 Aralık’a kadar alınacağını söyleyen Yavuz, 18 Kasım’da ise adaylara yönelik temayül yoklaması yapılacağını ifade etti. Aday adayı ön başvuru bilgilerine internet ortamından girebileceğine işaret ederek buna ‘e-Müracaat’ denilebileceğini belirten Yavuz, böylece başvuruların analizinin anlık olarak görülebileceğini söyledi. Yavuz, aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri için Yüksek Seçim Kurulu’nun 1 Aralık 2018’i istifaların son günü olarak belirlediğini hatırlattı.
79 BAŞKAN ÜÇ DÖNEME TAKILDI
Yavuz, biri büyükşehir, biri il, 59’u ilçe ve 18’i belde belediye başkanı olmak üzere mevcut başkanların 79’unun üç dönem kuralına takıldığını belirterek şöyle devam etti: “Tüzüğümüze göre üç dönem kuralı devam etmektedir. Ancak daha önce bir esneme yapılmış ve tüzükteki bu yetki MKYK’ya aktarılmıştı. MKYK gerek gördüğünde elbette bunu esnetme hakkına sahiptir ama mümkün olduğu ölçüde uygulansın istiyoruz.”
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