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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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05.11.2018 - 10:53, Son Güncelleme:

AK Parti'de adaylık başvuruları başladı

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AK Parti'de adaylık başvuruları başladı

AK Parti'de Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için adaylık başvuruları bugün başladı. AK Parti'de ilk kez E-Temayül Sistemi uygulanacak. Böylece her bir temayül yoklamasında kullanılan yaklaşık 3 ton kağıttan tasarruf sağlanacak ve yaklaşık 100 bin TL tasarruf yapılacak.

Başvurular aksecim.akparti.org.tr adresi üzerinden, istenilen belgelerin sisteme aktarılmasıyla yapılabilecek.

Kişiler hiç teşkilata gelmeden de internet üzerinden "Ön Başvuru" da bulunabilecek. Adayların, başvuru işlemini kesinleştirmek için sistemden çıkarılan başvuru formunu imzalamaları gerekecek. Başvuruya eklenecek, sabıka kaydı, eğitim durumunu gösterir belge ve askerlik durum belgesi E-Devlet üzerinden alınabilecek.

Büyükşehir ve il belediye başkan adaylıkları için başvuru aidatı II Başkanlığı hesabına; ilçe ve belde belediye başkan adaylıkları ve meclis üyelikleri için başvuru aidatı ise İlçe Başkanlıklannın hesabına yatırılacak. Kadın ve genç (18-25) adaylar aidatın yarısını, engelli aday ise dörtte birini ödeyecek.

Mevcut belediye başkanları ise başvuruda bulunamayacak. Aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri için son tarih 01 Aralık 2018.

TEMAYÜL YOKLAMASINDA BİR İLK

AK Parti'de temayül yoklaması Kasım ayı içinde, müracaatların alınmasından sonraki bir tarihte yapılacak. İlk kez e-temayül sistemi uygulanacak. Temayül yoklaması 10:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 

Saat 16:00'da Temayül Yoklaması biter bitmez sonuçlar Cumhurbaşkanı'na ulaşacak. E-temayül yoklamasıyla her temayül yoklamasından yaklaşık 100 bin TL tasarruf amaçlanırken, kağıt ve malzeme israfının önüne geçilmesi planlanıyor.

AK Partide yerel seçimler için başvuru tarihi ve ücretleri belli oldu
AK Parti'de yerel seçimler için başvuru tarihi ve ücretleri belli oldu
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