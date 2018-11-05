AK Parti'de adaylık başvuruları başladı
AK Parti'de Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için adaylık başvuruları bugün başladı. AK Parti'de ilk kez E-Temayül Sistemi uygulanacak. Böylece her bir temayül yoklamasında kullanılan yaklaşık 3 ton kağıttan tasarruf sağlanacak ve yaklaşık 100 bin TL tasarruf yapılacak.
Başvurular aksecim.akparti.org.tr adresi üzerinden, istenilen belgelerin sisteme aktarılmasıyla yapılabilecek.
Kişiler hiç teşkilata gelmeden de internet üzerinden "Ön Başvuru" da bulunabilecek. Adayların, başvuru işlemini kesinleştirmek için sistemden çıkarılan başvuru formunu imzalamaları gerekecek. Başvuruya eklenecek, sabıka kaydı, eğitim durumunu gösterir belge ve askerlik durum belgesi E-Devlet üzerinden alınabilecek.
Büyükşehir ve il belediye başkan adaylıkları için başvuru aidatı II Başkanlığı hesabına; ilçe ve belde belediye başkan adaylıkları ve meclis üyelikleri için başvuru aidatı ise İlçe Başkanlıklannın hesabına yatırılacak. Kadın ve genç (18-25) adaylar aidatın yarısını, engelli aday ise dörtte birini ödeyecek.
Mevcut belediye başkanları ise başvuruda bulunamayacak. Aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri için son tarih 01 Aralık 2018.
TEMAYÜL YOKLAMASINDA BİR İLK
AK Parti'de temayül yoklaması Kasım ayı içinde, müracaatların alınmasından sonraki bir tarihte yapılacak. İlk kez e-temayül sistemi uygulanacak. Temayül yoklaması 10:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Saat 16:00'da Temayül Yoklaması biter bitmez sonuçlar Cumhurbaşkanı'na ulaşacak. E-temayül yoklamasıyla her temayül yoklamasından yaklaşık 100 bin TL tasarruf amaçlanırken, kağıt ve malzeme israfının önüne geçilmesi planlanıyor.
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