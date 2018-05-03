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    AK Parti'de aday belirleme süreci nasıl olacak?

    AA - İHA
    03.05.2018 - 10:27 | Son Güncelleme:

    AK Parti'de, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek Milletvekili Genel Seçimi için aday belirleme süreci başlıyor. 14 genel başkan yardımcısının başkanlığındaki alt komisyonlar tarafından mülakata alınacak aday adayları arasından belirlenen isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki üst komisyona sunulacak. Alt komisyonlarda bakanlar, milletvekilleri, AK Parti MKYK üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkan yardımcıları, teşkilat başkan yardımcıları, eski bakan ve milletvekilleri yer alacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Milletvekili aday adaylığı için 7 bin 329 kişi başvurdu" dedi.

    AK Parti'de, 24 Haziran 2018'de yapılacak Milletvekili Genel Seçimi için aday belirleme süreci başlıyor. AK Parti Genel Merkezi'ne yapılan ve 24 Nisan'da başlayan milletvekili aday adaylığına müracaatlar dün sona erdi.  Hafta sonu 81 ilde yapılacak milletvekili aday adaylığı temayül yoklamasının ardından, aday belirleme sürecine geçilecek.

    AK Parti'de 14 komisyon ön eleme yapacak

    Aday belirleme süreci kapsamında partide, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında üst komisyon ve onun altında 14 komisyon oluşturularak milletvekili aday adayları mülakata alınacak.

    AK Parti'de 14 genel başkan yardımcısının başkanlığında kurulacak komisyonlarda aday adaylarıyla görüşülerek, ön eleme yapılacak.

    Komisyonlarda bakanlar, milletvekilleri, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkan yardımcıları, teşkilat başkan yardımcıları, eski bakan ve milletvekilleri yer alacak.

    Ardından belirlenen isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyona sunulacak.

    Erdoğan başkanlığındaki üst komisyon, çalışmalarını tamamladıktan sonra milletvekili adayları listesi en geç 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilecek.

    Aday belirleme sürecindeki takvimde, milletvekili aday adaylığı başvuru süresini uzatılması nedeniyle değişikliğe gidildi.

    AK Parti'deki temayül yoklamaları ise 5-6 Mayıs'ta yapılacak.

    Etiketler: erken seçim , Ahmet Sorgun , milletvekili adaylığı , NoMobil , gündem
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