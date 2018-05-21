Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>AK Parti'de 8. katta aday mesaisi

    AK Parti'de 8. katta aday mesaisi

    GİZEM KARAKIŞ/ANKARA
    21.05.2018 - 13:09 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekili aday listelerinin son şeklini vermek için kurmaylarıyla birlikte çalışıyor. Liste 4 saat sonra Yüksek Seçim Kurulu'na verilecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam saatlerinde Saraybosna'dan döndükten hemen sonra AK Parti Genel Merkezi'ne geçerek, parti kurmaylarıyla bir araya geldi. Dün akşam saatlerinde Diyarbakır mitinginden dönen Başbakan Binali Yıldırım da toplantıya katıldı.

    AK Partide 8. katta aday mesaisiARALIKSIZ SÜRÜYOR

    AK Parti Genel Merkezi'nin 8. katında düzenlenen toplantı hiç ara verilmeden devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'un da aralarında bulunduğu dar bir ekip ile yapılan toplantıda listede yer alacak isimlerle ilgili titiz bir çalışma yapılıyor. Kulislerde kimin aday olup kimin liste dışı kalacağı merak ediliyor.

    116 VEKİL YOK İDDİASI

    AK Parti'nin halen 316 kişilik milletvekili listesinden mevcut 200 ismin yeniden aday yapılacağı iddia ediliyor. Liste dışı kalan milletvekilleri ise belediye başkanlığı için aday olabilecek.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (21.05.2018)
    daha fazla video için
    Etiketler: milletvekili listesi , vekil listesi , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri