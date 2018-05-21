AK Parti'de 8. katta aday mesaisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam saatlerinde Saraybosna'dan döndükten hemen sonra AK Parti Genel Merkezi'ne geçerek, parti kurmaylarıyla bir araya geldi. Dün akşam saatlerinde Diyarbakır mitinginden dönen Başbakan Binali Yıldırım da toplantıya katıldı.

ARALIKSIZ SÜRÜYOR

AK Parti Genel Merkezi'nin 8. katında düzenlenen toplantı hiç ara verilmeden devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'un da aralarında bulunduğu dar bir ekip ile yapılan toplantıda listede yer alacak isimlerle ilgili titiz bir çalışma yapılıyor. Kulislerde kimin aday olup kimin liste dışı kalacağı merak ediliyor.

116 VEKİL YOK İDDİASI

AK Parti'nin halen 316 kişilik milletvekili listesinden mevcut 200 ismin yeniden aday yapılacağı iddia ediliyor. Liste dışı kalan milletvekilleri ise belediye başkanlığı için aday olabilecek.

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