Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>AK Parti'de 3 başkana üç dönem elemesi

    AK Parti'de 3 başkana üç dönem elemesi

    Hürriyet Haber
    26.03.2018 - 20:30 | Son Güncelleme:

    AK Parti’de üç dönem siyaset yapanların ara verme zorunluluğu, bu kez yerel seçimlerde uygulanacak. Belediye başkanları arasında en az 100 ismin bu şarta takıldığı belirtiliyor. Bölgesinde ‘sevilen’ başkanlara üç dönem şartı işletilmeyecek.

    AK Partide 3 başkana üç dönem elemesiAK Parti’nin üç dönem kuralı kapsamında 2019 yerel seçimlerinde 100’ün üzerinde belediye başkanının olduğu belirlendi. Ancak, son kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle hem belediye başkanları hem de milletvekilleriyle ilgili ‘üç dönem kuralı’nın MKYK kararıyla esnetilmesine olanak sağlanmıştı. AK Parti kurmayları, bu esnetmenin özellikle yerel seçimlerde kullanılacağını ifade etti. AK Parti kurmayları, “Bazı belediye başkanlarının oy oranı partinin üzerinde çıkıyor. Bu durumda üç döneme takıldığı için aday göstermezsek, başka bir partinin adayı olduğunda kazanma ihtimali çok yüksek isimler var. Bu riski ortadan kaldırmak için bazı başkanların yeniden aday gösterilmesi gerekebilir. Bunun için MKYK kararıyla bazı isimler için üç dönem kuralı uygulanmayacak” dedi.

    ÇOK TARTIŞILMIŞTI

    7 Haziran seçimlerinden önce AK Parti’de özellikle milletvekili seçiminde, partinin önde gelen isimleri ve bakanlar üç dönem şartına takılmış ve bu durumun esnetilmesi o dönem tartışılmıştı. AK Partili 70 milletvekili üç dönem şartına takılırken, ardından yapılan 1 Kasım seçimlerinde bu kişilerin adaylıkları yeniden gündem olmuştu. Bu isimlerden 24’ü yeniden aday başvurusu yaparak siyasete devam etmişti. Parti, konunun tartışılmasını engellemek için son büyük kongrede kuralı değiştirdi. MKYK bundan sonra hem belediye başkanları hem de milletvekillerinin üç dönem kararını ihtiyaca ve tercihlere bağlı olarak, sürdürebilecek veya kaldırabilecek.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri