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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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NURAY BABACAN - ANKARA
07.08.2018 - 00:39, Son Güncelleme:

AK Parti'de 24 Haziran'a 2 bin rapor

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
AK Parti'de 24 Haziran'a 2 bin rapor

Seçimlerdeki oy kaybının nedenlerini araştıran AK Parti’de il, ilçe teşkilat başkan ve yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları hazırladıkları raporları genel merkeze gönderdiler. Yaklaşık 2 bin rapordaki saptamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.

24 Haziran seçimleri sonrasında AK Parti, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) yaptığı kısa değerlendirmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile partinin aldığı oy arasındaki 10 puanlık farkın ve partinin 1 Kasım seçimlerine kıyasla 7 puan kaybının nedenlerini araştırma kararı almıştı. Profesyonel şirketlerin dışında il, ilçe teşkilat başkan ve yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları, belirledikleri gerekçelerin de yer aldığı raporları, genel merkeze gönderdi. Yaklaşık 2 bin rapor yorumlandı. Yerel faktörlerin yanı sıra genel değerlendirmelerin de yer aldığı rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak ve partinin yetkili organlarında ele alınacak.

KAYBIN NEDENLERİ
Edinilen bilgiye göre, AK Parti’nin oy kaybının analiz edildiği raporlarda, dört başlık ön plana çıktı. Oy kaybının en önemli nedenlerinden birinin, yerel yönetimlerden kaynaklanan sorunlar olduğu saptandı. Belediye başkanlarının uygulamaları, imar kararları, vaatlerin yerine getirilmemesi, yerel sorunların çözülmemesi ve rantla ilgili şikâyetlerin oy kaybında önemli başlık olduğu belirlendi. Başka önemli bir sorun ise ekonomik gerekçeler oldu. Yerel ve genel düzeyde yaşanan sıkıntılar, kriz beklentisi, piyasadaki durgunluk ve işsizlikle ilgili kaygılar partiyle ilgili güven sorunu yarattı. Ekonominin yanı sıra bazı yanlış eğitim ve tarım uygulamaları seçimde kırılmaya neden oldu.

YEREL SORUNLAR
Saptamalar arasında diğer önemli neden olarak, bazı illerdeki aday belirlemede yaşanan sıkıntılar gösterildi. Örneğin bir ilçeden birkaç kişinin aday gösterilmesine karşın, bir başka ilçenin temsil edilmemesi, yerelde tepki çeken bazı isimlerin listeye konulması, erken seçim kararı nedeniyle partinin adaylar konusunda yaptığı çapraz araştırmayı tamamlayamaması, kısa sürede yapılan listelerin, illere ilişkin dengeleri yansıtmaması da diğer önemli faktörler arasında yer aldı.

OY PUSULASI
Partinin iddiasına göre, cumhurbaşkanı ve milletvekili oy pusulalarının aynı zarfta kullanılmasının da olumsuz etkileri oldu. 1 milyon civarındaki geçersiz oyun büyük çoğunluğu bu nedenle gerçekleşti. Bu görüşe göre vatandaş aynı zarfta kullanınca bir pusulaya mühür basmasının yeterli olduğunu düşündü ve diğerini boş bıraktı. Bu tür geçersiz oyların çoğunluğunun AK Partili seçmene ait olduğu iddia edildi.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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