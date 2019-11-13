AK Parti'de 2 il başkanı istifa etti
AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, bugün görevlerinden istifa ettiler.
AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, 6 yıldır yürüttüğü görevinden istifa etti. Avukat olan Ahmet Tutulmaz, 6 yıllık AK Parti Iğdır İl Başkanlığı görevinden istifa etti. Yeni il başkanı atanana kadar geçici olarak İl Başkanlığı Teşkilat Başkanı Ferdi Turan'ın başkanlık yapacağı öğrenildi. Ahmet Tutulmaz, 25 Haziran 2018 genel seçiminde AK Parti'den milletvekili adayı olmuştu.
AK PARTİ SİİRT İL BAŞKANI ÇALAPKULU, GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Fuat Özgür Çalapkulu, 31 Ocak 2015'ten bu yana yürüttüğü AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevinden bugün itibarıyla istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından istifasıyla ilgili paylaşımda bulunan Çalapkulu, '1747 gündür büyük bir şeref ve gururla yürüttüğüm AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılıyorum' dedi.
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