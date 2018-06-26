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    AK Parti'de 145 yeni isim TBMM'ye girdi

    AA
    26.06.2018 - 06:09 | Son Güncelleme:

    27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre 295 milletvekili kazanan AK Parti'de 145 yeni isim Meclis'e girdi.

    1 Kasım 2015 seçimlerinde milletvekili sayısı 317 olan AK Parti, bu seçimlerde 295 milletvekiliyle Mecliste yer alacak. AK Parti'de yeni dönemde 145 yeni isim Meclise girerken, bu isimlerden 34'ü daha önce farklı dönemlerde Mecliste yer almıştı.

    Bu isimler arasında Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Ali Şahin, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Isparta Milletvekili Recep Özel, Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Gülay Samancı, Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, İstanbul Milletvekilleri Canan Kalsın, Serap Yaşar, Alev Dedegil, Serkan Bayram, Hasan Turan, Erkan Kandemir, Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Siirt Milletvekili Osman Ören, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Düzce Milletvekili Fahri Çakır yer alıyor.

    AK Parti'nin yeni milletvekilleri arasında milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, eski milli futbolcu Alpay Özalan, AK Parti MKYK'nin en genç üyesi Rümeysa Kadak, eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç ve eski bakanlardan Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar ile Kadem Başkanı Emine Sare Aydın Yılmaz da bulunuyor.

    İlk kez milletvekili seçilen isimler ve illeri şu şekilde:

    Türkiye'nin ilk başörtülü bakan yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek de Sakarya'dan milletvekili seçildi.

    AK Parti listelerinden ilk kez milletvekili seçilen isimler ve illeri şu şekilde:

    Adana: Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru
    Adıyaman: Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş
    Afyonkarahisar: İbrahim Yurdunuseven
    Ağrı: Ekrem Çelebi
    Amasya: Mustafa Levent Karahocagil, Hasan Çilez
    Ankara: Orhan Yegin, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız, Asuman
    Erdoğan, Nevzat Ceylan, Barış Aydın, Hacı Turan
    Antalya: Kemal Çelik
    Artvin: Ertunç Erkan Balta
    Aydın: Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz
    Balıkesir: Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey,
    Pakize Mutlu Aydemir
    Bilecik: Selim Yağcı
    Bolu: Arzu Aydın
    Burdur: Yasin Uğur
    Bursa: Mustafa Esgin, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Vildan Yılmaz Gürel,
    Zafer Işık, Atilla Ödünç
    Çanakkale: Jülide İskenderoğlu
    Çankırı: Salim Çivitcioğlu
    Çorum: Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu
    Denizli: Ahmet Yıldız, Nilgün Ök
    Edirne: Fatma Aksal
    Elazığ: Sermin Balık
    Erzincan: Süleyman Karaman, Burhan Çakır
    Gaziantep: Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu
    Giresun: Kadir Aydın
    Hakkari: Husret Dinç
    Hatay: Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik
    Isparta: Mehmet Uğur Gökgöz
    Mersin: Zeynep Gül Yılmaz
    İstanbul: Müşerref Pervin Tuba Durgut, Eyüp Özsoy, Fatih Süleyman
    Denizolgun, Abdullah Güler, Mustafa Demir, İffet Polat, Nevzat Şatıroğlu, Zafer
    Sırakaya, Şamil Ayrım
    İzmir: Cemal Bekle, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar
    Kırşehir: Mustafa Kendirli
    Kocaeli: Emine Zeybek
    Konya: Tahir Akyürek, Selman Özboyacı
    Kütahya: Ceyda Çetin Erenler
    Malatya: Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı
    Manisa: Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan
    Kahramanmaraş: Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal
    Mardin: Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya
    Muğla: Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan
    Muş: Abdulselam Er
    Nevşehir: Yücel Menekşe
    Niğde: Yavuz Ergun, Selim Gültekin
    Ordu: Şenel Yediyıldız
    Rize: Muhammed Avcı
    Sivas: Semiha Ekinci
    Tekirdağ: Çiğdem Koncagül
    Tokat: Mustafa Arslan
    Trabzon: Bahar Ayvazoğlu
    Şanlıurfa: Zemzem Gülender Açanal, Halil Özşavlı, Ahmet Akay
    Van: Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas
    Zonguldak: Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar
    Karaman: Selman Oğuzhan Eser
    Batman: Ziver Özdemir
    Şırnak: Rizgin Birlik
    Yalova: Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol
    Karabük: Niyazi Güneş
    Osmaniye: İsmail Kaya

    Etiketler: secim , Meclis , son dakika , haberler
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