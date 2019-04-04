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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.04.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den önemli açıklamalar

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AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den önemli açıklamalar

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, İstanbul'daki itiraz süreci ve oy sayımıyla ilgili son bilgileri verdi. Özel, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki farkın 29 binden 19 bine gerilediğini ve oyların tamamının sayılması halinde Binali Yıldırım'ın kazanacağını söyledi.

"YASADA İTİRAZ HAKKI VAR" 

İstanbul'daki iptal oylarla ilgili konuşan Özel, "Bir yanlışlık varsa itirazımızı her seçim kullanıyoruz. Seçimi yöneten il, ilçe seçim kurullarıdır. CHP'nin, İP'in, MHP'nin de itirazları var. Hemen mazbatamı verin diyorlar, yasada itiraz hakkı var." dedi.

"BOŞ TUTANAKLARA İMZALAR ATILDIĞINI BİLİYORUZ"

Sandıklarda yapılan usulsüzlüklerle ilgili konuşan Özel, "Boş tutanaklara imzalar atıldığını biliyoruz." diye konuştu.

"19 BİN OY FARKI VAR"

Oy sayımıyla ilgili de son bilgileri veren Özel, "Şu anda 19 bin oy farkı var, 29 binden düştü." dedi. Özel, İstanbul'da oyların tamamının sayılması halinde, AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın kazanacağını söyledi.

 

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