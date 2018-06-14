AK Parti yatırımları, çocuklara boyama kitabıyla anlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 16 yıllık AK Parti döneminde yapılan eserleri içeren boyama kitabı hazırlandı.

AK Parti tarafından çocuklar için hazırlanan kitapla, hayata geçirilen projeler görseller eşliğinde anlatıldı.

Bu kapsamda "Vakit çocukların vakti" sloganıyla "Büyük Usta'nın Eserleri" isimli boyama kitabı hazırlandı.

Kitapta sayfaların bir yüzü örnek olarak boyanmışken diğer yüzü ise çocukların rengarenk boyalarını kullanarak hayal güçlerini geliştirmesi için ayrıldı.

Kitapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde hayata geçirilen Avrasya Tüneli'nden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, şehir hastanelerinden Osmangazi Köprüsü'ne kadar birçok eserin görselleri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 3. Havalimanı, Marmaray, 1915 Çanakkale Köprüsü, Kanal İstanbul, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), İnsansız Hava Aracı (İHA) ile şehir hastanelerine ilişkin görseller de kitapta kullanıldı.

Eserle 16 yıllık AK Parti iktidarında yapılan insan odaklı mega projeler, görsel iletişimin gücüyle çocuklara anlatılıyor.

Boyama kitabının ön sözünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şu ifadelerine yer verildi:

"Sizler, 2053 ve 2017 hayallerimizi emanet edeceğimiz geleceğimizsiniz. Milletimiz, bayrağımız, vatanımız ve devletimizin teminatısınız. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var. Bir yıl boyunca çalıştınız, yoruldunuz. Şimdi tatil vakti. Güzel bir yaz geçirmenizi ve başarılarınızın devamını diler gözlerinizden öperim."