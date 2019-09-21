AK Parti, yargı paketini MHP’ye iletti
Yaklaşık 38 maddeden oluşan ve 15 ayrı yasada değişiklik öngördüğü belirtilen yargıda iyileştirici düzenlemeleri içeren yasa teklifi taslağını, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Cahit Özkan ve Adalet Bakanlığı bürokratları, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’a iletti. Metnin haftaya CHP ve İYİ Parti’ye de sunulacağı ancak HDP’ye götürülmesinin beklenmediği belirtildi.
Taslak metine göre, istinaf mahkemelerinde kesinleşen 5 yılın altındaki mahkumiyetlerde temyiz yolu açılıyor, KHK ile kamudan atılanlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma bulunmayan, beraat eden, mahkumiyet kararı bulunanlardan cezası tümüyle infaz edilenlere ya da ertelenenlere yapılacak araştırma sonucuna göre pasaport verilmesi öngörülüyor. Düzenlemede ayrıca, Terörle Mücadele Yasası’nın 7. maddesine “Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” ibaresinin eklenmesi, soruşturma ve kovuşturma evresinde tutukluluğun sınırlandırılması gibi önemli değişiklikler var.
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