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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turan YILMAZ-Bülent SARIOĞLU/ANKARA
20.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AK Parti ve CHP’den atışma

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AK Parti ve CHP’den atışma

AK Parti yönetimi, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınması üzerine CHP yönetiminden gelen tepkileri eleştirdi.

İçişleri Bakanlığı kararının ardından partilerden yapılan değerlendirmeler şöyle:

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Belediye imkânlarını terör örgütü PKK’ya yardım için kullanan HDP’li belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınması hem hukuka hem de kamu vicdanına uygun bir işlem olmuştur. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun HDP’li belediye başkanlarının yaptıklarına ifade özgürlüğü nitelendirmesinde bulunması da tam bir ihanettir. Polisimizi, askerimizi, vatandaşlarımızı şehit eden, çocuk katili terör örgütü PKK’ya destek vermek, ne zamandan beri ifade özgürlüğü olmuştur? CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, PKK’ya destek veren bu belediye başkanlarına anında sahip çıkarak ve devletimize ‘faşist’ diyerek PKK’ya destek verenleri meşru göstermeye çalışmaktadır. Kimse boş yere yaygara koparmaya kalkmasın.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: İlk tepkinin HDP’den değil de bayrağındaki oklarda devletçilik, milliyetçilik ve halkçılık olan CHP’den gelmesi, her zaman söylediğimiz gibi Atatürk’ün partisi CHP’nin bugün HDP’nin bir taklidi haline geldiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Demokrasilerde seçim esastır; ama seçimin, kurumların, devletin, özetle milletin güvenliğini yok edecek adıma izin vermemek ve teröre mesafe koymak da esastır. Seçilmiş olmak; teröre destek vermek, terörle iltisaklı olmak, askerimizi ve polisimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine katılmak hakkı vermez.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Seçilmiş belediye başkanlarını görevden alan bu karar hukuki değil siyasidir. Görevden alınan belediye başkanları hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı ortada yoktur.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Son yol ayrımındaki AKP iktidarı yine demokrasiyi değil faşizmi seçti. Büyük çoğunlukla halkın tercih ettiği belediye başkanlarını görevden almak iktidarın kendi varlığını tartışmaya açmasıdır. Seçimle gelen artık seçimle gitmiyorsa iktidarı elinde tutan darbecidir, faşisttir.
m SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın: Diyarbakır, Mardin ve Van halkının iradesine ipotek konulmuştur. Hükümet, siyasetin legal aktörleri ile meseleleri çözme gayreti göstermek yerine, legal olmayan aktörleri ile pazarlık yapmakta bir beis görmüyor. Neden 4 ay önce seçimlere girmelerine müsaade edilenler, bugün görevden alınıyor? Alınan bu karar Türkiye’nin ve bölgenin geleceği açısından sağduyu ve aklıselimden uzaktır. 

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