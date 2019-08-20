AK Parti ve CHP’den atışma
AK Parti yönetimi, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınması üzerine CHP yönetiminden gelen tepkileri eleştirdi.
İçişleri Bakanlığı kararının ardından partilerden yapılan değerlendirmeler şöyle:
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Belediye imkânlarını terör örgütü PKK’ya yardım için kullanan HDP’li belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınması hem hukuka hem de kamu vicdanına uygun bir işlem olmuştur. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun HDP’li belediye başkanlarının yaptıklarına ifade özgürlüğü nitelendirmesinde bulunması da tam bir ihanettir. Polisimizi, askerimizi, vatandaşlarımızı şehit eden, çocuk katili terör örgütü PKK’ya destek vermek, ne zamandan beri ifade özgürlüğü olmuştur? CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, PKK’ya destek veren bu belediye başkanlarına anında sahip çıkarak ve devletimize ‘faşist’ diyerek PKK’ya destek verenleri meşru göstermeye çalışmaktadır. Kimse boş yere yaygara koparmaya kalkmasın.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: İlk tepkinin HDP’den değil de bayrağındaki oklarda devletçilik, milliyetçilik ve halkçılık olan CHP’den gelmesi, her zaman söylediğimiz gibi Atatürk’ün partisi CHP’nin bugün HDP’nin bir taklidi haline geldiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Demokrasilerde seçim esastır; ama seçimin, kurumların, devletin, özetle milletin güvenliğini yok edecek adıma izin vermemek ve teröre mesafe koymak da esastır. Seçilmiş olmak; teröre destek vermek, terörle iltisaklı olmak, askerimizi ve polisimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine katılmak hakkı vermez.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Seçilmiş belediye başkanlarını görevden alan bu karar hukuki değil siyasidir. Görevden alınan belediye başkanları hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı ortada yoktur.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Son yol ayrımındaki AKP iktidarı yine demokrasiyi değil faşizmi seçti. Büyük çoğunlukla halkın tercih ettiği belediye başkanlarını görevden almak iktidarın kendi varlığını tartışmaya açmasıdır. Seçimle gelen artık seçimle gitmiyorsa iktidarı elinde tutan darbecidir, faşisttir.
m SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın: Diyarbakır, Mardin ve Van halkının iradesine ipotek konulmuştur. Hükümet, siyasetin legal aktörleri ile meseleleri çözme gayreti göstermek yerine, legal olmayan aktörleri ile pazarlık yapmakta bir beis görmüyor. Neden 4 ay önce seçimlere girmelerine müsaade edilenler, bugün görevden alınıyor? Alınan bu karar Türkiye’nin ve bölgenin geleceği açısından sağduyu ve aklıselimden uzaktır.
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