AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İstanbul Belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Üsküdar Belediye başkan adayı Hilmi Türkmen oldu. Peki Hilmi Türkmen kimdir? İşte Ak Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen'in biyografisi.
Ak Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkan adayı olarak Hilmi Türkmen'in ismi açıkladı. Hilmi Türkmen'in biyografisini merak ediliyor. Peki Hilmi Türkmen kimdir? İşte detaylar
1973 yılında Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde doğan Hilmi TÜRKMEN, ilköğrenimini ve hafızlığını Şalpazarı'nda, liseyi Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi’nde, y?üksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.
1996 yılında serbest avukat olarak Üsküdar’da mesleğe başladı.
İş hayatının yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri bağlamında, çeşitli eğitim, kültür ve sosyal yardım alanındaki STK’larda kurucu ve yönetici olarak görev aldı. Klasik Türk Sanatları Vakfı Kuruculuğu ve Mütevelli Heyeti Üyeliği, Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği? bunlardan bazılarıdır.
Siyasete aktif olarak 1992 yılında Refah Partisi Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı. Fazilet Partisi'nde Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti’nin kuruluş sürec??i ile birlikte Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002 genel ve 2004 yerel seçimleri?nde AK Parti Üsküdar İlçe SKM (Seçim? Koordinasyon Merkezi) Başkanlığı yaptı. 2003 – 2004 yıllarında ise AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini üstlendi.
2004 yerel seçimlerinden sonra Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İBB Meclis Üyeliği yaptı.
Evli ve iki kız, iki erkek çocuk babası olan Hilmi TÜRKMEN, İngilizce bilmektedir.
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