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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.12.2018 - 17:02, Son Güncelleme:

AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen kimdir?

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AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İstanbul Belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Üsküdar Belediye başkan adayı Hilmi Türkmen oldu. Peki Hilmi Türkmen kimdir? İşte Ak Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen'in biyografisi.

Ak Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkan adayı olarak Hilmi Türkmen'in ismi açıkladı. Hilmi Türkmen'in biyografisini merak ediliyor. Peki Hilmi Türkmen kimdir? İşte detaylar

1973 yılında Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde doğan Hilmi TÜRKMEN, ilköğrenimini ve hafızlığını Şalpazarı'nda, liseyi Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi’nde, y?üksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

1996 yılında serbest avukat olarak Üsküdar’da mesleğe başladı.

İş hayatının yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri bağlamında, çeşitli eğitim, kültür ve sosyal yardım alanındaki STK’larda kurucu ve yönetici olarak görev aldı. Klasik Türk Sanatları Vakfı Kuruculuğu ve Mütevelli Heyeti Üyeliği, Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği? bunlardan bazılarıdır.

Siyasete aktif olarak 1992 yılında Refah Partisi Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı. Fazilet Partisi'nde Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti’nin kuruluş sürec??i ile birlikte Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002 genel ve 2004 yerel seçimleri?nde AK Parti Üsküdar İlçe SKM (Seçim? Koordinasyon Merkezi) Başkanlığı yaptı. 2003 – 2004 yıllarında ise AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini üstlendi.

2004 yerel seçimlerinden sonra Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İBB Meclis Üyeliği yaptı.

Evli ve iki kız, iki erkek çocuk babası olan Hilmi TÜRKMEN, İngilizce bilmektedir.

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