AK Parti toplantısında acılı babayla görüşmeyi anlattılar

Partinin Grup Yönetim Kurulu toplantısında, paketin rafa kaldırılmasından açık cezaevlerine geçişin zorlaştırılmasını sağlayacak farklı bir çalışma yapılmasına kadar birçok konu tartışıldı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda, hem Ordu’da Ceren’i katleden cezaevi firarisi olayı, hem de MHP’nin af teklifini geri çekmesi değerlendirildi. Toplantıda, kadın cinayetleri ve son olarak Ordu’daki cinayetin ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi konuların konuşulmasını zorlaştırdığı dile getirildi. Toplumda oluşan infialin dikkate alınması, infaz düzenlemesinin ertelenmesi ve tüm eksik yönleriyle tartışılması gerektiği ifade edildi. MHP’nin tavrının da bu konuda alınacak kararı kolaylaştıracağı yorumu yapıldı.

GARSONLUKLA BÜYÜTTÜM

AK Partili milletvekilleri, Ceren Özdemir’in babası ile görüştüklerini, babanın “Ben garsonluk yaparak çocuklarımı büyüttüm, okuttum. Devletten bugüne kadar tek bir talebim, işim olmadı. Şimdi sizden tek istediğim, bunu yapanın cezasız kalmaması” dediğini aktardılar. Bu görüşmelerden sonra katilin açık cezaevine bu kadar kolay nasıl geçtiği tartışma konusu oldu. Açık cezaevine geçişler, bunların kriterleriyle ilgili yeni bir düzenleme yapılması önerildi.

Partinin son MYK toplantısında da infaz paketi konusunda kafa karışıklığı yaşanmış, kapsam dışında kalan suçların sayısının arttırılması planlanmıştı. Aynı toplantıda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ceza indirimi kapsamı içinde kalan gasp ve hırsızlık gibi suçları işleyenlerin elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşması da içime sinmiyor” demişti. Tüm bu gelişmelerin, partinin bu paketten tamamen vazgeçmesi veya bütünüyle revize etmesi sonucunu doğuracağı iddia ediliyor.

CEZASIZ KALANLAR

Toplantıda, hayvan hakları ve hayvanları öldürenlere verilen cezaların arttırılmasına ilişkin düzenleme de gündeme geldi. Yeni yılda TBMM gündemine gelmesi planlanan paketle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Adamlar ağaçtaki kediyi aşağı indirip, köpeklerine parçalatıyorlar. Bu adamlar ceza almıyor. Bu vicdanları yaralıyor. Hayvanlara karşı merhameti olmayanın insanlara merhameti olmaz” dediği aktarıldı. AK Parti kurmayları, yapılan tüm çalışmalarda “suç ve ceza dengesinin” iyi kurulması, toplumun bu konudaki hassasiyetlerinin ve itirazların dikkate alınması gerektiğini ifade ettiler.