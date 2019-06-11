AK Parti TBMM Grubu basına kapalı toplandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Parti TBMM Grubu basına kapalı toplandı
GeriGündem AK Parti TBMM Grubu basına kapalı toplandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
11.06.2019 - 17:39, Son Güncelleme:

AK Parti TBMM Grubu basına kapalı toplandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AK Parti TBMM Grubu basına kapalı toplandı

AK Parti TBMM Grubu, basına kapalı toplandı. Toplantıda, Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, "Askeralma Kanunu Teklifi"ne ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi, soruları yanıtladı.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığındaki toplantıda, Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, "Askeralma Kanunu Teklifi"ne ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi, soruları yanıtladı. Milletvekillerinin önerilerinin de ele alındığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.     

Toplantı sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.     

Toplantıda, teklife ilişkin önerilerin ele alındığını ve ülkenin bölgesel risklerinin değerlendirildiğini ifade eden Özkan, teklifin sadece AK Parti'nin değil tüm partilerin uzlaşısıyla geçmesini istediklerinin altını çizdi.     

Tekliflerinin arkasında olduklarını vurgulayan Özkan, diğer siyasi partiler de tekliflerini hazırlayıp getirdikleri takdirde bunların Genel Kurulda tartışılacağını söyledi.  Özkan, bir soru üzerine, "Bedellide gelire göre bir bedel belirlemek imkansız." ifadesini kullandı.     

 CHP'nin "Cumhurbaşkanına askerlikten muafiyet yetkisi" veren 45. maddeye ilişkin itirazı bulunduğunun anımsatılması ve bu konuda değişikliğe açık olup olmadıklarının sorulması üzerine Özkan, Cumhurbaşkanına infaz kanunlarında ceza muafiyeti hakkı verildiğine dikkati çekerek, "Ceza normunu ihlal etmiş bir vatandaşın ceza muafiyetini öngören bir düzenleme infaz kanunlarında varken askerlikle ilgili bunu hayli hayli düzenlemek lazım. Bunun dışında zaten bu düzenleme eski 111 sayılı yasada var. Ayrıca Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da yine aynı düzenleme var. Ama biz bu konuda uzlaşıya açığız." diye konuştu.     

Teklif hazırlanırken askerliğe ilişkin tüm paydaşların görüşünü aldıklarını, daha önce CHP ve diğer siyasi partilerin Meclise verdiği tekliflerin göz önünde bulundurulduğunu aktaran Özkan, "CHP'nin başta 45. madde olmak üzere diğer maddelerle ilgili değerlendirmeleri olacak. Bunlar revizyondan çok rötuş, uyarlama olacak." dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Ölüm teknesiyle ilgili korkunç şüphe
Suriyelilere plaj yasağında yeni gelişme
TEM'de 'baltayla' dehşet saçmıştı... İstenen ceza belli oldu
İstanbul'da korkunç olay! Katili, cinayeti gören çocukları söyledi