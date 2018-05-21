AK Parti sürprizleri: Başbakan ve 21 bakan listede

GÖREVE DEVAM YORUMU

Erdoğan, sadece ekonomi yönetimini liste dışı bıraktı. Mehmet Şimşek, Nihat Zeybekci, Naci Ağbal, Faruk Özlü ve Ömer Çelik’in liste dışı kalması, “göreve devam” olarak yorumlandı. Bu bakanların muhtemel kabinede aynı görevlerini üstleneceği iddia edildi. AK Parti listelerinde BBP kökenli 18 ismin yer aldığı belirtildi. BBP Başkanı Mustafa Destici de Ankara’dan aday oldu.

İktidar Partisi’nin 600 isimden oluşan listesinde 316 mevcut milletvekilinden 167’si yer aldı. AK Parti her dönem yüzde 45-50 oranında yenilenmesini korumuş oldu.

Parti, 126 kadın aday göstererek, geçmiş döneme kıyasla oranı arttırdı.

BAKANLAR İLLERE DAĞITILDI

AK Parti listesinde, milletvekili yapılacak bakanların sayısının yüksekliği sürpriz oldu. Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Fikri Işık, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu, Abdülhamid Gül, Fatma Betül Sayan Kaya, Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Özhaseki, Mevlüt Çavuşoğlu, Berat Albayrak, Osman Aşkın Bak, Ahmet Eşref Fakıbaba, Bülent Tüfenkci, Lütfü Elvan, Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu, Nurettin Canikli, Veysel Eroğlu, Ahmet Arslan, Ahmet Demircan, İsmet Yılmaz milletvekili adayı yapıldı. Listeye konulan bakanların tamamı illere dağıtılırken, liste başlarına yerleştirildi.

Bazı bakanların milletvekili listesine alınması, kulislerde şaşkınlık yarattı. Adı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak geçen Başbakan Binali Yıldırım’ın, TBMM Başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın listeye alınmaları yeni kabinede olmayacakları şeklinde yorumlandı.

BAŞKAN ADAYI OLABİLİRLER

Erdoğan’ın TBMM’deki çoğunluğunu kaybetmemek için milletvekillerinden istifa ettirip bakan yapmayacağı, bu yönteme ancak milletvekili sayısının çok yüksek çıkması durumunda başvuracağı belirtiliyor. Bazı bakanların 9 ay sonra yapılacak belediye başkanlığına aday gösterilme olasılığı da halen bulunuyor.

EN GENCİ ELİF NUR

YSK’ya listeleri teslim edilen AK Parti adaylarının ortalama yaşı 44. Partinin listesinde 25 yaşın altındaki aday sayısı 57’ye ulaştı. AK Parti’nin en genç adayı Kocaeli 11. sıradaki 18 yaşındaki Elif Nur Bayram. Partinin en yaşlı adayı ise 70 yaşındaki Mardin 4. sıradaki Ahmet Munip Yıldızoğlu olarak belirlendi. İktidar Partisi 8 engelli aday gösterirken, 600 adaydan 466’sının evli olduğu belirtildi.

ÜNLÜ SPORCULAR YARIŞA GİRİYOR

AK Parti’nin aday listesindeki yeni isimler arasında milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, eski milli futbolcu Alpay Özalan, eski milli güreşçi Selçuk Çebi, eski bakanlardan Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç yer aldı. Gazeteci-yazar Ayşe Böhürler, Cumhurbaşkanı danışmanlardan Alev Dedegil, Özlem Zengin, Gülşen Orhan da listeye konuldu. Devlet Demir Yolları eski Genel Müdürü Süleyman Karaman, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Konya Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Samsun Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman da listeye alındı.

VEDA EDEN ÜNLÜLER

AK Parti’de grup başkanvekilleri ve MYK üyelerinin tamamı listede yer aldı. Listelerde dikkat çeken başka bir başlık ise Ahmet Davutoğlu’na yakın isimlerin aday gösterilmemesi oldu. Aydın Ünal, Ali Sarıkaya ve Taha Özhan aday olmalarına rağmen listeye konulmadı. AK Parti’nin popüler isimlerinden Faruk Çelik, Burhan Kuzu, Ahmet İyimaya, Ayşenur Bahçekapılı, Salim Uslu, Adnan Boynukara, Ertan Aydın, Ömer Serdar, Nurettin Yıldız, Zeyid Arslan, Şamil Tayyar, Mehmet Metiner, Metin Külünk, Haluk İpek, Hüseyin Kocabıyık, Sema Ramazanoğlu, Necdet Ünüvar, Orhan Miroğlu, Galip Ensarioğlu, Yasin Aktay gibi isimler de listeye alınmadı. AK Parti’de üç dönemlik olan 22 isimden sadece bazıları listeye girdi.

YOKLAR

MİLLETVEKİLİ adayı eski futbolcu Tanju Çolak ve şarkıcı İbrahim Tatlıses listeye girmedi.

TARİHİ OTURUMDAKİ 107 VEKİLDEN 41’İ YOK

15 Temmuz 2016’da FETÖ üyelerinin hain darbe girişimi sırasında Ankara’da bulunup Meclis’in olağanüstü oturumunu açan 107 milletvekilinden 41’i yeni listelerde yer almadı. Bu milletvekillerinden bazıları, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, eski bakanlardan Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin gibi adaylık başvurusu yapmayan veya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci gibi kabine üyeleri ile AK Parti’de üç dönem sınırına takılan isimlerden oluşuyor. Meclis Genel Kurulu’nun 15 Temmuz gecesi tarihi oturumuna AK Parti’den 81, CHP’den 16, MHP’den 10 milletvekili katılmıştı. 15 Temmuz gecesi Genel Kurul’da bulunan AK Parti’den 33, CHP’den 3 ve MHP’den 5 milletvekili, 24 Haziran’daki çifte seçime milletvekili aday olarak girmeyecek.