AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz
GeriGündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
18.07.2019 - 22:10, Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Saadet Partisi Genel Başkanı, partimizi 'FETÖ’nün siyasi ayağı' olarak tanımlamak gibi basiretsiz bir açıklama yapmıştır. Öncelikle bu vahim açıklamayı kınıyoruz. Vatandaşlarımızın her seçimde birinci parti yaptığı partimizi böyle suçlamak siyasi ahlakla bağdaşmaz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun AK Parti'ye yönelik açıklamalarını eleştirdi

Paylaşımında "Saadet Partisi Genel Başkanı, partimizi 'FETÖ’nün siyasi ayağı' olarak tanımlamak gibi basiretsiz bir açıklama yapmıştır. Öncelikle bu vahim açıklamayı kınıyoruz. Vatandaşlarımızın her seçimde birinci parti yaptığı partimizi böyle suçlamak siyasi ahlakla bağdaşmaz." ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Meşru siyaset alanı içinde her türlü eleştiriyi göğüsleriz. Her anlamlı tartışmada bize karşı olan görüşleri dinler ve görüşlerimizi ortaya koyarız. Ama partimize terör örgütüyle ilişkili tanımlama yapılması siyasi ahlakla bağdaşmaz. Bu iftirayı milletimize havale ediyoruz. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, AK Parti'den seçilmiş Cumhurbaşkanımızı öldürmek istediği, AK Parti hükümetini silah yoluyla devirmek istediği açıktır. AK Parti'ye atılan bu iftira, FETÖ'nün propagandasına destek veren bir yaklaşımdır. Siyaset adamlığı, hele de parti genel başkanlığı sorumluluk gerektirir. O gece başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, kadroları, darbeciler tarafından hedef alınan partimize bu iftirayı atmak akılla izah edilemez."

"ŞİMDİ CHP'NİN ATTIĞI PASI SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI'NIN SAHASINDA GÖRÜYORUZ"

Her kesimden vatandaşın ve Saadet Partisi tabanındakilerin hain darbe girişimine canları pahasına direndiklerine dikkati çeken Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Saadet Partisi Genel Başkanı'nın iftirası milletimize, tüm mensuplarımıza ve tabii Saadet Partili kardeşlerimize karşı büyük bir haksızlıktır. 15 Temmuz günü gazi Mecliste FETÖ'ye karşı duruş sergilenmesi, ortak tavır alınması gereken yerde, CHP'nin düzenlediği siyasi sabotaj merak konusu olmuştu. Şimdi CHP'nin attığı pası Saadet Partisi Genel Başkanı'nın sahasında görüyoruz. Bu sorumsuz açıklamalar bir eleştiri değildir. FETÖ'yü ve yaptıklarını gündemden düşürmeye, 15 Temmuz gerçeğini örtbas etmeye, tartışma ve mücadele odağını kaydırmaya ve dolayısıyla hedef şaşırtmaya dönük gayretlere katkı verme sonucu doğurur."
Çelik, AK Parti'nin FETÖ ile tüm gücüyle mücadele eden, bu mücadeleye her türlü meşru siyasi desteği veren, FETÖ ile mücadeleyi kurumsallaştıran "en
güçlü siyasi parti" olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde FETÖ ile mücadelenin bir devlet politikası haline geldiğinin altını çizdi.

"İFTİRA, SORUMLU BİR SİYASET TARZI DEĞİLDİR"

Çelik, paylaşımlarında şu ifadeleri de kullandı:

"FETÖ'yü geri plana düşürerek AK Parti'yi hedefe koyan açıklamalar, maalesef FETÖ tarafından özellikle yurt dışında yürütülen kara propagandaya paralel bir dil kullanmakta ve örgüt üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalışmaktadır. Saadet Partisi Genel Başkanı, FETÖ'nün hedefindeki AK Parti'ye dönük siyasi sabotaj girişimlerinin parçası olmamalıdır. FETÖ'nün siyasi ayağına dair mücadeleye katkısı olabileceğini düşündüğü bilgi ve belgeleri ilgili ve yetkili makamlarla paylaşmalıdır. FETÖ’nün hain darbe girişimi ülkemizin atlattığı en tehlikeli badirelerden biridir. Mücadele uzun solukludur. Bu konuya, siyaset ve devlet adamı olmanın sorumluluğu ile yaklaşılmalıdır. İftira, sorumlu bir siyaset tarzı değildir."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Erbil'deki saldırıya ilişkin çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı
3 kardeşin yardım çığlığı duyulmadı... O abiye beraat
Gözler ‘avcı füzeler’de
Türkiye bu olayı konuşmuştu… İstenen ceza belli oldu