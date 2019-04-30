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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.04.2019 - 21:15, Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti MYK toplantısı sürerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

(Venezuela'daki darbe girişimi) "Hiçbir devlet, başka bir devlete atama yoluyla devlet başkanı seçemez. Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ABD'nin, bir başka ülkeye devlet başkanı ataması şeklindeki büyük bir yanlışla karşı karşıyayız. Bir askeri unsurun milletine yapacağı en büyük ihanet, darbe girişiminde bulunmasıdır. Biz, ülkelerin anayasalarından yanayız, seçilmiş idarecilerinden yanayız ve her türlü darbeye karşıyız. Uluslararası hukuk ABD tarafından çiğnenmektedir.

"HER TÜRLÜ DARBEYE KARŞIYIZ"

- Bazen bize soruluyor. Niçin taraf oluyorsunuz diye. Biz hiçbir ülkenin iç siyasetinde taraf değiliz. Biz her türlü darbeye karşıyız. Seçilmiş kişilerden yanayız. 

Bizim davranış biçimimiz demokratik ilkelerden ve o ülkelerin anayasal düzenlerden yanadır. Kardeş Maduro ve dost Venezuela'nın yanındayız

- Venezuela halkının yanındayız, seçilmiş iradenin yanındayız. Herkesin demokratik ilkelere bağlı olması gerekiyor. 

"ORTADOĞU'DA SORUN OLACAKTIR"

(Trump'ın olası Müslüman Kardeşler kararı)  Buradaki Müslüman Kardeşler gibi hukuka bağlı, şiddetten uzak durmuş organizasyonu terör örgütü olarak ilan ederseniz fırsatı DEAŞ'a açmış olacaksınız. Bunun tabii ABD ve Ortadoğu açısından da sorun olacaktır. 

Demokratik siyasetin önünü tıkama girişimidir.

(YSK'ya İstanbul itirazları ve Kılıçdaroğlu'nun sözleri) Sürekli olarak bizim baskı yaptığımızı bizim bu baskı yoluyla süreci yönlendirmeye çalıştığını söyledi. Bir kere hakim ve savcıların onuruyla oynayan kişinin yasama sistemi içerisinde söz söyleme hakkının kalmadığını ifade etmek isteriz.

"SÜRECİN PATRONU HUKUKTUR, YSK'DIR"

Siz kararları eleştirebilirsiniz ama siz hakim ve savcılara 'köleler' diye hitap ederseniz aynı şekilde ifadeye siz maruz kalırsınız. Bu son derece yanlış bir tutumdur.

- Demokrasi nehri hukuk yatağının üzerinden akar. 

- Sürecin patronu hukuktur, YSK'dır.

"TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİ KAPASİTESİ YÜKSEKTİR"

- YSK sizin parti yönetiminiz değildir. 

- Bütün bir millet olarak bir şehidimiz olduğunda başsağlığı diliyoruz. Kılıçdaroğlu Türkiye'de beka sorunu yok, ABD'nin YPG bize mi saldıracak diyordu. Bugün bize saldırdı ve bir askerimiz şehit oldu.

- Memlekette her şey olağan bir şekilde yürüyor. Türkiye'nin demokrasi kapasitesi yüksektir.

AP SEÇİMLERİ

- Bu kafayla giderlerse aşırı ırkçılar çoğunluğu elde edecek. 

Türkiye güçlü bir Avrupa ülkesidir. Avrupa'nın geleceği için de kendimizde sorumluluk görüyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÖRÜŞMELERİ

Cumhurbaşkanımızın Trump ve Putin ile görüşmeleri oldu.  Cumhurbaşkanımıızın temasları aynı ivme ile sürecektir.
Her iki görüşme de tarafımızdan olumlu oarak görülmektedir.

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