AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Çelik, burada yaptığı konuşmada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria ile ilgili sözlerine ilişkin, "İsrail Başbakanı, yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun yaptığının büyük gerilimler yaratacak bir olay olduğunu belirten Çelik, şunları aktardı:

"İsrail Başbakanının yaptığı resmen dünyada büyük çatışmaları tetikleyecek, büyük gerilimlere imza atacak bir olaydır. Bütün bir Orta Doğu'yu ateşe verecek, bütün bir dünyayı ateşe verecek çılgınca sözleri seçim malzemesi olarak İsrail'in içindeki aşırı sağcılardan destek alma amacıyla söyledi. Bu ilhak kararı, dünyanın başka yerlerinde de başka unsurları tetikleyecektir."

"OYLARIN SAYILMASI KONUSUNDA BU TELAŞINIZ NİYE?"

İstanbul'daki seçim sonuçlarına değinen Çelik, "İkide bir 'biz kazandık' diyorlar. Peki bu kadar rahatsanız, oyların sayılması konusunda bu telaşınız niye?" diye konuştu.

AK Parti'nin 15 seçimdir birinci parti olduğunun altını çizen Çelik, bunun bir rekor olduğunu belirtti.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı'nın ve partimizin birinciliğinin açıkça tescil edildiği bu durumda, CHP yöneticilerinin kendilere bakması ve kendilerine verilen uyarıyla uğraşması gerekir."

"KENDİ VARLIĞINIZI OLUŞTURAN HUKUKLA KAVGA EDİYORSUNUZ"

CHP yetkililerine seslenen Çelik, "YSK'nın varlığına dönük tehdit açıklamasıyla esasında kendi varlığınızı da oluşturan siyasi partileri de oluşturan hukukla kavga ediyorsunuz, o hukuka meşruiyetini veren millet iradesiyle de kavga etmiş oluyorsunuz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle devam etti:

"CHP'ye ve adaylarına açık bir şekilde söylüyorum, hesap makinesiyle gezeceğinize Anayasa ile gezin."

"Bu süreç demokrasiye kimin ne kadar saygılı olduğunu ifade etme sürecidir"

Seçim sonuçlarına itiraz sürecine ilişkin, Çelik, şu ifadelerini kullandı:

"Bu sürece saygı gösterme meselesi, demokrasiye kimin ne kadar saygılı olduğunu ifade etme sürecidir."

Çelik, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ın sözleri seçim sonuçlarına itiraz süreciyle ilgili sözlerine ilişkin, "İtiraz sürecinin Avrupa'daki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de demokratik bir hak olduğunu, hukuki bir hak olduğunu, seçim sürecinin parçası olduğunu değerlendirmelidir." diye konuştu.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İsrail Başbakanının yaptığı resmen dünyada büyük çatışmaları tetikleyecek, büyük gerilimlere imza atacak bir olaydır.

İsrail Başbakanı, yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu.

Bütün bir Orta Doğu'yu ateşe verecek, bütün bir dünyayı ateşe verecek çılgınca sözleri seçim malzemesi olarak İsrail'in içindeki aşırı sağcılardan destek alma amacıyla söyledi. Bu ilhak kararı, dünyanın başka yerlerinde de başka unsurları tetikleyecektir.

Saldırmadığı bir değer, saldırmadığı uluslararası topluma ait herhangi bir tanım yok. Burada şunu sormak gerekiyor. BM ne işe yarıyor, BMGK ne işe yarıyor?

Her gün yeni bir kılıkta, yeni bir ört bas etme faaliyetiyle önümüze gelen hukuka aykırı, siyasetin temel prensipleriyle uyuşmayan bir takım açıklamalar görüyoruz.

İtiraz sürecini küçümsemeye çalışıyorlar.

İkide bir 'biz kazandık' diyorlar. Peki bu kadar rahatsanız, oyların sayılması konusunda bu telaşınız niye?

Süreç yargı denetimi altında.

'Cumhurbaşkanı ile iyi geçineceğim' gibisinden bir cümle de sık sık tekrarlanıyor. Arkasından da Sayın Cumhurbaşkanımıza çağrı yapılarak, 'sürece katkıda bulunun' diyor. Cumhurbaşkanımız devletin başıdır. Cumhurbaşkanımızı YSK süreci ile ilgili bir müdahaleye çağırmak, 'katkıda bulunun' sözü altında, son derece yanlış, son derece sakıncalı, bir siyasetçinin bilmesi gereken en temel prensiplere aykırı davranıştır.

Sürecin patronu YSK'dır, onlar karar verecek.

Her seçimden sonra CHP yöneticilerinin ve sözcülerinin vatandaş AK Parti'ye ne mesaj verdi sözleri odak noktalarının CHP değil AK Parti olduğunu gösteriyor.

Cumhur İttifakı'nın ve partimizin birinciliğinin açıkça tescil edildiği bu durumda, CHP yöneticilerinin kendilere bakması ve kendilerine verilen uyarıyla uğraşması gerekir.

Bu hafta son derece vahim açıklamalar yaptılar. Bir yandan sürecin demokratik süreç olduğunu söylüyorlar diğer taraftan açıkça YSK'yı tehdit eden bir tavır içine girdiler.

15 seçimdir vatandaşımız bizi birinci parti yaptı, bu bir rekordur.

Bu sürece saygı gösterme meselesi, demokrasiye kimin ne kadar saygılı olduğunu ifade etme sürecidir.

Sandıktan kim çıkarsa ona saygı göstereceğiz.

YSK'ya telkin, talimat ya da tehdit içeren bu açıklamalarınız, hem suçtur hem milletin hukukuna karşı açık bir suikast girişimidir. Milletin hukukunu ihlal etmeyin, tavır almayın. Bizi vareden millet iradesi olduğu gibi yargı makamları da millet iradesi adına görev yapmaktadır.

YSK'nın varlığına dönük tehdit açıklamasıyla esasında kendi varlığınızı da oluşturan siyasi partileri de oluşturan hukukla kavga ediyorsunuz, o hukuka meşruiyetini veren millet iradesiyle de kavga etmiş oluyorsunuz.

Hesap makinası ile gezeceğinize anayasa ile gezin. Yanılmayalım diye hesap makinası ile çıkıyorsunuz ama eski zihniyetinizi devam ettirerek toplayacağınız yerde çıkarma yapıyorsunuz, böleceğiniz yerde çarpma yapıyorsunuz. matematikten anlıyoruz diyorsunuz toplama yapılacak yerde çıkarma yaparsanız bölme yapacağınız yerde çarpma yaparsanız bu nasıl matematiktir, onun izahı sözkonusu değil. Kürsüye çıkarken anayasa ile çıkmanızda, kürsüde konuşurken de anayasanın 138. maddesinin önünüzde olmasında fayda var.

YSK, CHP'nin tüzüğüne göre karar vermeyecek.

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