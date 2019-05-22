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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.05.2019 - 18:13, Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Siyasi matruşkanın tepesine Türkiye ve Erdoğan düşmanlığını koydular

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sırasında açıklamalarda bulundu. Çelik,"Avrupa'da siyasi matruşka ürettiler. Bu matruşkanın en tepesine Türkiye ve Erdoğan düşmanlığını koydular, onu kaldırdığında İslam düşmanlığı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

- Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız. Geminin sağlam kalması, rotasından sapmamasına katkıda bulunmak hepimizin görevidir.

- Siyaset akarken, geçmişte yaşanan çok derin izler bırakmış yıldönümleri de geçiyor. Çerkes Sürgünü'nün 155. yıldönümüydü. Bununla ilgili kitapları okuyanlar, Karadeniz'in bu cesetlerle dolup taştığını, insanların bir dönem balık yemediğini anlatırlar. Yüzbinlerce Çerkes kardeşimizin bir mezar taşı bile olmadı.

- Seçime odaklanmak, vatandaşlara tezleri anlatmak her siyasi partinin yapması gereken bu. CHP sürece karar vermiş hakemle kavga etmeye devam ediyorlar. Çete demekle başladılar, başka aşamalara geçtiler. CHP adayının ve yönetiminin tavır değişikliğinin çok iyi izlenmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

- Gündeme gelmeye başladı. Bu kadar eminseniz tüm oyların yeniden sayılması için güçlü bir duruş ortaya koymadınız? Cevabı verilmeyen sorulardan bir tanesidir bu. Bilgisayar başında bazı hatalar olabilir demekten, oyların tamamının neden sayılması gerektiğini istememenize cevap vermeniz gereken sorular var.

- Tavsiyemiz şudur, YSK, mazbatayı bir adaydan alıp diğerine vermedi. Bu kadar özgüvenli konuşanların sandığa gitmek konusunda şüphe içinde olmaması gerekir. Hatalar hep Binali Bey'in aleyhine olacak, hep oyların yeniden sayılmasına karşı çıkacaksınız. YSK en güvendiğimiz kurumdur diyeceksiniz, sonra YSK çetedir diyeceksiniz.

- Siyasetçinin yegane patronu olana aziz milletimiz kararını verecek ve hepimiz bunu saygıyla karşılayacağız. Birbiri ile çelişen bu tutumlardan sonuna kadar uzak duracağız. Sempatik mesajlar vermek hukuki sürecin alternatifi değildir, sempatik mesajlarla hukuki sorunları örtbas edemezsiniz. Görülmesi gereken şey sürecin sağlıklı işlemesidir.

- Avrupa'da siyasi matruşka ürettiler. Bu matruşkanın en tepesine Türkiye ve Erdoğan düşmanlığını koydular, onu kaldırdığında İslam düşmanlığı çıkıyor.

- (Avrupa Parlamentosu seçimleri) Aşırı sağ, birleşik grup olarak Avrupa'da ortak ajandayla hareket ediyor. Bu, Avrupa için büyük bir tehlike."

- Avrupa demokrasisini aşırı gruplar zehirliyor. Aşırı sağ Avrupa'nın DEAŞ'ıdır.

- Avrupa İslam düşmanlığına net tavır almalı.

- Dış basında da biz de gündem olan İdlib'deki ateşkes anlaşmaları. Eylül'ün 17'inde Soçi'de bir mutabakat sağlandı. Bu ateşkesin ilan edilmesinden sonra, statünün devam etmesine çok büyük bir önem verdiğimizi söylemek isterim. Rejim güçleri sivil birimleri hedef alarak yeni katliamlara imza atıyor. İdlib muhturası rejim tarafından sabote ediliyor. İdlib'de sükunetin yeniden sağlanması için bir çalışma kurulması önerilmişti. Bu çalışmalar sürecek. Ateşkes ihlallerinin azaltılması için kordineli çalışmalar devam ediyor.

- Rejimin İdlib katliamları kabul edilemez.

- ABD-İran hattında yaşanan gerilim Yemen, Irak ve Afganistan'da anında tansiyonun yükselmesine yol açmıştır. Bu son derece tehlikeli bir tablo

- Bölgede kapasitesinin üstünde gerginlik var. Yeni sıcak çatışma her şeyi mahveder. Müzakere kapıları herkes için açıktır.

- ABD-İran hattında yaşanan gerilim Yemen, Irak ve Afganistan'da anında tansiyonun yükselmesine yol açmıştır. Bu son derece tehlikeli bir tablo"

- Provakatif yaklaşımların hiçbir kıymeti yok. Türkiye kendisinin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini koruyacaktır. Türkiye oldubittiye müsaade etmez.

- Uluslararası hukukun vadettiği gibi Kıbrıs'ın etrafındaki kaynaklar iki kesime aittir.

-  İyi komşuluk ilişkileri isteniyorsa, Türkiye'den daha iyi komşu yoktur. Bizimle yürünecek kadar uzun bir yol yoktur.

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