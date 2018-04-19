AK Parti Sözcüsü Erdoğan'ın anketlerdeki oy oranını açıkladı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, düzenlediği basın toplantısında erken seçime ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Ünal'ın açıklamaları şöyle: "Siyaseten seçim havası oluştuğunda buna bigane kalmamız düşünülemez. 65 gün sonra seçime gidiyoruz. AK Parti olarak her seçim arefesinde tekrar seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı başlatırız. AK Parti olarak her şekilde seçime hazırız. Bu seçimin diğer seçimlerden bir farkı var. Çünkü bu seçim cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinin bir arada gelişeceği, artık seçim beyannamelerinin bizzat cumhurbaşkanı adayı tarafından ilan edilecek bir süreç oluşturuyor.

Şu anda Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çalışmaları için uyum üst komisyonu çalışmaları başladı. Nihai çalışmalarımızı 19 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız demiştik. Sayın Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla bu toplantı başladı.

SİYASET ESNEK VE HIZLI DAVRANMAK DEMEKTİR

AK Parti yeni duruma karşı değerlendirmelerini yaptı ve en doğru pozisyonu aldı. “Şöyle demiştiniz böyle demiştiniz” diyor ana muhalefet temsilcileri. Eğer siz siyasette eski pozisyonunuza mahkum olursanız kendiniz hareket edemezsiniz. Siyaset esnek ve hızlı davranmak demektir.

İYİ PARTİ TARTIŞMASI

Tüm aday ve partilerin seçim girmesinden yanayız. Kendi hazırlıksızlıklarını birileri bize fatura etmeye kalkmasın.

AK PARTİ BÜYÜK KONGRESİ

Kongrelerimizle ilgili şu an alınmış bir karar söz konusu değil. Erken seçim sürecinin gereklerini öncelikli olarak yerine getiriyoruz.

DÜZENLEMELER İLE İLGİLİ HAZIRLIKLAR

100 bin imza ile aday gösterme konusunda hızla bir düzenlemeye gidilecek.

SEÇİME NE KADAR HAZIRSINIZ

AK Parti kampanyalar konusunda tam anlamıyla bir ustadır. Ciddi bir hafızamı güçlü reflekslerimiz var. Müziklerimiz de büyük orada hazır. Güçlü bir sloganımız, görsellerimiz, müziklerimizi filmlerimiz. Hepsi zaten dediğim gibi AK Parti’nin çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdiği süreçler. Bu seçimlerin bir farkı olacak. Yerinden, yerel internet temelli bir seçim kampanyası yürüteceğiz. İnternet ve sosyal iletişim kanallarını çok güçlü kullanacağı bir seçim kampanyası olacağını daha önce de söylemiştik.

ANKETLERDE SON DURUM NEDİR?

En son yapılan anketi paylaştık. Son ankette cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyordu.

KAÇ SEÇİM MİTİNGİ PLANLANIYOR

Mitingleri biliyorsunuz daha yeni bitirdik. Tabi ki yine büyük mitinglerimiz olacak. İlk MYK toplantısında bunların planlamasını gerçekleştireceğiz.

24 HAZİRAN TARİHİ NEYE GÖRE BELİRLENDİ

Bir çok faktörün değerlendirilmesi, şartların uygunluğu değerlendirildiğinde bizim önümüze en doğru tarih olarak 24 Haziran çıkıyordu. Ramazan bayramı sonrası. Biraz daha geç kalındığında temmuz ayı. Ve temmuz sıcağında o ortamda seçime gitmenin pek de makul olmadığı insanların tatil planları yaptığı bir ortamda uygun değildi. Biz 24 haziranın en uygun tarih olduğunu gördük. Bir kaç tarih üzerinde istişare edildi Devlet Bey ile yapılan görüşmede ve 24 Haziran üzerinde mutabakat sağlandı."