AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar
GeriGündem AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
23.11.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Beştepe’ye giden CHP’li iddiaları ile ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

''Bunu ilk gündeme getiren gazetecinin bunu doğru olmadığını kabul etmesi, hata yaptım demesi işin başka boyutu. Fakat burada CHP boyutunda bu işin nasıl algılandığı bir ahlak sınavı nasıl verilemez hikayesine dönüşmüş durumda. Şimdi burada bu iddia gündeme geldiği zaman ne dersiniz? Gazeteci bunun kaynağını açıklasın ya da gazeteci bunun belgesini koysun dersiniz.

Bunu demek yerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çıktı, "Kim gitti Külliye'ye bunu biliyorum. İsim bende ama açıklamayacağım" dedi. Şimdi olmayan bir şeyin açıklanması için de Sayın Cumhurbaşkanımızı işaret ettiler. Arkasından bu CHP Sözcüsü çıktı ve şunu söyledi: "Bu konuyu açıklama mükellefiyeti Külliye'dedir"

"AHLAK SINAVINDAN NASIL SINIFTA KALINIR BUNUN NET BİR ÖRNEĞİ"

Şimdi İletişim Başkanımız konuyu net bir şekilde yalanladı. Söz konusu gazeteci "Cumhurbaşkanı haklıdır, bir hata yaptım, bu hatayı da düzelteceğim" diye açıklama yaptı. Arkasından kaynağını ifade etti. Ama hala CHP Sözcüleri çıkmış, "Bu Cumhurbaşkanlığı tarafından bize kurulan bir komplodur. Dolayısıyla oranın açıklaması lazım" diyorlar. Şimdi bir ahlak sınavı nasıl verilemez bunun net bir örneğini ortaya koyuyorlar.

Belli ki birileri mevcut genel başkana karşı rakip adayları bertaraf etmek için son derece düşük bir zeka düzeyiyle son derece ilkel bir komplo kurmuş. Fakat bu komplo patlamış. Bunun karşısında CHP Genel Merkezi'nin bu iddialara karşı biraz mesafeli durması gerekirken, gazetecinin kaynağını açıklamasını beklemesi gerekirken hemen bu komplodan medet umarak bunu bir yalan siyasetine dönüştürdüler ve her aşamada CHP Genel Merkezi'nin bu konudaki tutumunun ne kadar yanlış bir tutum olduğu, rakipleri bertaraf etmek için bir yalan siyasetinden nasıl medet umdukları ortaya çıkıyor.

CHP'NİN İÇİNDEN ÜRETİLEN BİR KUMPAS

Bu kadar açıklamaya rağmen, kendi genel başkanının gazetecilerin iddialarıyla yalanlanmasına rağmen herkes ardı arkasına Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir oyunun döndüğünü ifade etmesine rağmen ilgili gazeteciler bunun parçası olmaktan dolayı üzüldüğünü hata yaptığını söylemesine rağmen ve kendi kaynağını açıklamasına rağmen bunlar hala tutmuşlar Cumhurbaşkanımızı işaret ediyorlar. Net bir şey söylüyorum bakın onların iddia ettiği gibi CHP'nin içine dönük bir kumpas olmadığı tam tersine CHP'nin içinden üretilen bir kumpas olduğu ortaya çıkıyor.''

 width='580' height='326' frameborder='0' scrolling='no' allow='autoplay; fullscreen' allowfullscreen>



AK Parti Sözcüsü Çelik: Her bakımdan yalan olduğu belli
AK Parti Sözcüsü Çelik: Her bakımdan yalan olduğu belli

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle