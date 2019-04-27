AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

"Çeşitli şehirlerde Çevre ve Şehircilik Başkanlığından sorumlu başkan yardımcımız tarafından beklenti nedir diye kapsamlı araştırmalar yapılıyor. Bunların genel merkezde genel başkanımıza sunumları yapılıyor. Zenginleştirilerek belediye başkanları ile paylaşılıyor. Ortaya çıkan tablo şehirlerle ilgili ortaya koyacağımız politikalarla ilgili resmin şekillenmesine neden oluyor.



"BELEDİYE BAŞKANI TEK TEK GÖRÜŞECEK"

Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanımız sunumunu gerçekleştirecek. Sayın Genel Başkanımız bu çalışmalara iki açıdan önem veriyor. Vatandaşın istediği hizmetlerin istediği gibi götürülmesi, kentlerin rant üreten değil değer üreten şehirler yapılar olması bakımından da büyük önem veriyor. Sayın Genel Başkanımız belediye başkanlarıyla tek tek görüşecek.

Kendi illerinin durumunu da yansıtma imkanı bulabilecekler. Belediye başkanlığından geldiği için deneyimlerini de paylaşıyor sayın genel başkan. Dinamik şekilde süreci yürütüyoruz. Belediye başkanı arkadaşlarımızdan seçim sürecini nasıl geçirdiklerine dair düşüncelerini dinliyoruz. Bakanlarımız tek tek telefon numaralarını vererek isteyen belediye başkanlarıyla gece yarılarına kadar görüşebilecekler.



"MÜSLÜMANLARA BASKI YAPILDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Bugün Sri Lanka’daki terör eyleminden sonra oradaki Müslümanlara baskı yapıldığını görüyoruz. Bu hususu yakın şekilde takip ediyoruz. Fransa Devlet Başkanı siyasal islam diye bir tehditten bahsederek bir yorum getirdi. Bu siyasal İslam sözünün öteden beri bir karartma olduğunu söylüyoruz. Birisi siyasal İslam diye bir karartmadan bahsedince farkında değiller siyasal Hristiyanlık gibi doğru olmayan bir kavramdan bahsetmiş oluyorlar. Yeni Zelanda başbakanının tavrını herkesin örnek alması gerekir.

KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI

İl Disiplin Kurulu bu meseleye bakıyor. Biz ihraç olduğunu açık şekilde söyledik. Kendi süresi içinde gerçekleşecektir. Kurul ihraç edecektir. Şiddet kapısı asla açılmamalıdır. Kimse şiddete başvurmamalıdır.

Bazı tweetleri ben de gördüm, bazı yaklaşımlar da gördüm. Bizi bağlayan şey genel başkanımızın sözüdür. Genel başkanımızın yetkilendirdiği kişilerin onun adına yaptığı açıklamalardır. Resmi kurumları temsil etmeyen kişiler kendileri adına görüşler belirtiyorlar. Bunlar AK Parti’de siyaset yapmış ya da halen siyaset yapan kişiler olabilir. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Böyle bir eylemin kabul edilemez olduğunu söyledik.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu ile ilgili özel bir toplantı gündemimiz yok. Sayın cumhurbaşkanımız vaktinin neredeyse tamamını arkadaşlarımızın taleplerine ayırıyor. İlk aşamada belki büyükşehirlerle olabilir ama bölgesel bir toplantı gündemimizde değil

FAİK ÖZTRAK’IN TEPKİSİ

Bunlar artık insafla ve ahlakla siyasi değerlendirme söz konusu olmayacak şekilde bağdaşmayacak açıklamalar. Birisinin uğradığı saldırıdan memnuniyet Kılıçdaroğlu’nun açıklamasıyla literatüre gelmiştir. Bakanlarımız saldırıya uğradığı zaman yaptıkları açıklamaları, saldıran şahısları nasıl himaye ettiklerini görüyoruz. Biz şiddete kesin bir tavır koymuşuz.

Önceden dışarıdan gelen linç girişimi diyorlardı, şimdi suç duyurusunda bulundukları hemen hemen o köyden. Organize bir linç girişimi göstermek şeklinde bir yaklaşım oradan başka bir tablo çıkıyor. Bu eylemin arkasında AK Parti’i göstermeye çalışmak cumhurbaşkanımızı suçlamak… Yaptıkları ilk açıklamalar… Ben cumhurbaşkanımızın şiddet eylemiyle ilk andan itibaren nasıl ilgilendiğini biliyorum.



Ziyaret için haber verildi deniyor ama verilmemiş.

İşi gücü bırakmışlar insafsızca bu işin arkasında siz varsınız diye.. Terör örgütü meselesinde ortada açıklamaları var. Bir TV programında soruyorlar bunlar benim görüşlerimdir CHP de bu görüşlere sahiptir diye bir açıklama yapılıyor. Biz CHP’nin dile dökmediği bir şeyle onu suçlamıyoruz. Şehitleri aşağılayan tweetler ortadadır. Oradan Suriye meselesine getiriyor. Siz sürekli olarak yabancı devletin yanındasınız.

Hala mülteci meselesini eleştiriyor. Bolu Belediye Başkanı ile ilgili ortaya koydukları bir tasarruf yok. Bunların çoğunu bizim söylememize gerek yok hukuk dilinde göçmen düşmanlığı suçu bunlar. Söylediklerini yukarıdan aşağıya dizdiğiniz zaman sosyal demokratlıkla ilgileri yok. Bir siyasi parti var. O diyor ki hendekler bizim öz savunma hakkımız, sırtımızı PKK’ya dayadık diyor. Biz de bu siyasi partiye bunu yapmayın diyoruz. Bu dünyanın her yerinde suçtur. Tamam o parti belli.

Peki Kandil’den yapılan çağrıları, CHP’nin adaylarını biz kazandırdık açıklamaları. CHP Genel Başkanı’ndan bir şey duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz? Bunun karşısında bir şey demiyor, bunu dile getirenlere diyor. Kendi genel başkanlarına yapılan saldırıyla ilgili dertleri kalmamış buradan bizim genel başkanımızı suçlayabilecek bir kompozisyon çıkarmak. Biz de diyoruz ki siz kendi yaptıklarınıza bakın. O gün kınadık, bütün birimlerimizle iletişime geçtik. Siyasi ahlakla bağdaşmayan açıklamalar yapıyorlar."