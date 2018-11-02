AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partilerinden belediye başkanı aday adayı olacakların başvurularının 5-12 Kasım 2018'de alınacağını bildirdi. Çelik "MKYK'mızın kararıyla bütün seçim çevrelerinde partimiz adayların tespiti ve sıralamasında 'merkez yoklaması' usulünü uygulayacak" ifadelerini kullandı. Çelik ABD'nin yaptırımı kaldırma kararıyla ilgili ise "Cumhurbaşkanımızla, Başkan Trump arasındaki telefon görüşmesinde karara bağlanmıştır." dedi.
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