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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.09.2019 - 18:15, Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Çelik: Reddediyoruz ve protesto ediyoruz

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. "Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Osmanlı imparatorluğuna karşı dar ve yakışıksız ifadeleri oldu. Bu ifadeleri tümüyle reddettiğimiz gibi aynı zamanda protesto ediyoruz." diyen Çelik, "Tarihi gerçekleri çarpıtmayan yaklaşım sergilenmeli." ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

BEŞTEPE'DEKİ YENİ ADLİ YIL AÇILIŞI

Tartışma konusu olması ideolojik yaklaşım.

Esas olan yargının ve bağımsızlığının dile getirilmesidir.

LÜBNAN'A TEPKİ

Dün hepimizi üzen bir açıklama gündeme geldi. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Osmanlı imparatorluğuna karşı dar ve yakışıksız ifadeleri oldu. Bu ifadeleri tümüyle reddettiğimiz gibi aynı zamanda protesto ediyoruz. Son zamanlarda Osmanlı imparatorluğuna karşı olumsuz yaklaşımlar ortaya koyan ülkelere sinyal göndermelerinin hiçbir faydası yoktur. Özellikle Lübnanlı bazı tarihçiler bu açıklamaya tepki gösterdiler. Lübnan'ın önemli siyasetçileri bu açıklamaya tepki gösterdiler. Osmanlı'da devlet terörünün sözkonusu olmadığını uzun uzun anlattılar. Hristiyan kadınların Osmanlı dönemlerinde hak ve hukukların ortaya konulması için ortaya konan uygulamaları anlattılar.

Lübnan'ın Osmanlı için 'devlet terörü' sözlerini kınıyoruz.

Mesnetsiz, açıklamalar mantıksız.

Osmanlı'da bölge barış içindeydi.

İlişkilerimizi zehirleyen açıklamalar.

Tarihi gerçekleri çarpıtmayan yaklaşım sergilenmeli.

RUSYA'DAN S-400 ALIMI

Patriot konusunda olumsuz yanıt gelmişti.

Müttefiklerimiz ittifak ruhuna aykırı davrandı.

NATO içinde farklı silah sistemleri var.

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE

Oyalamaya karşı Türkiye kendi hazırlıklarını yapıyor.

Müttefiklerimizle bunu gerçekleştirmek istiyoruz.

Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERGİNLİK

Macron'un açıklaması bir mahalle dayanışması.

AB, Rumlar ile mahalle dayanışması içinde.

CHP'NİN 'KÜLLİYE' ELEŞTİRİSİ

Bu izinlerin yam olduğu defalarca ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi milletin evidir. Orada herhangi bir şekilde kaçak durum söz konusu değildir.

SORU-CEVAP

(Diyanet'in 30 Ağustos hutbesi)

Diyanet İşleri Başkanlığı önemli bir kurumdur. CHP'nin Diyanet ile hem kurumsal hem ideolojik bir kavgası olduğunu, bu kuruma karşı ideolojik bir hoşnutsuzluğu olduğunu biliyoruz. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk konusunda bir tartışma yoktur. Ülkemizin kurucu önderidir. Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye gerek yoktur. Atatürk'e saygı konusunda Diyanet İşleri'nin de bir sorunu yoktur. Diyanet hassas bir kurumdur, günlük siyasi polemiklerin dışında tutulmalıdır. Diyanet İşleri başkanımız görevinin başındadır.

(F-35'lere karşı Rus uçakları mı?)

Hakkımız olan bir konu bloke edilmeye çalışılıyor.

Türkiye'nin güçlü olması müttefiklerin de lehine.

İhtiyacımızı F-35'lere gidermek isteriz ama blokaj olursa başka şekilde gideriz.

(İBB'nin vakıflarla ilgili kararı)

CHP'nin kendilerince dar bir millet tanımı var.

Yardımı kesenler bunların yöneticileriyle konuşsaydı.

Bu vakıflar gençlere ulaşmak için her şeyi göze almış.

Ayrıntılar geliyor...

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