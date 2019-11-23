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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
23.11.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Çelik: Her bakımdan yalan olduğu belli

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AK Parti Sözcüsü Çelik: Her bakımdan yalan olduğu belli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Beştepe'ye giden CHP'li iddiası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Külliye'de görüştüğü iddialarına ilişkin, "Anlaşılıyor ki birileri CHP'deki parti içi rekabette istemedikleri kişileri bertaraf etmek için bu yalan haber kurgusunu yapmış." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bir gazetecinin, "Bir CHP'li Külliye'ye giderek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü" şeklinde haber yaptığını, haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanlığı için o CHP'liye destek verdiğinin iddia edildiğini hatırlattı.

Her bakımdan yalan olduğu belli olan bu iddianın belge ve mesnetten de yoksun bulunduğunu vurgulayan Çelik, ismi dolaştırılan Muharrem İnce'nin ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un böyle bir görüşme yapıldığı iddialarını net bir dille yalanladıklarını belirtti.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu ise her zamanki gibi doğru haber gibi bir kaygısı olmadığını, kendisi açısından yalan da olsa elverişli haber peşinde olduğunu gösterdi ve 'Böyle bir görüşme var, ismi biliyorum' dedi. Cumhurbaşkanımızın 'Böyle bir görüşme olmadı, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun?' demesinin ardından, yalan cephesi tamamen çöktü."

Tüm bunlara rağmen CHP sözcülerinin, en temel siyaset ilkelerinden yoksun bir şekilde görüşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması gerektiğini söylediklerini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Olmayan görüşmeyi, böyle bir görüşme olmadı diyen Cumhurbaşkanımızın açıklamasını istiyorlar. Tüm bunlar gösteriyor ki CHP yönetimi bu yalandan medet umuyor. Anlaşılıyor ki birileri CHP'deki parti içi rekabette istemedikleri kişileri bertaraf etmek için bu yalan haber kurgusunu yapmış. Yalan haberden fayda sağlamaya çalışanlar da bunu hemen yalan siyasetine dönüştürdü. Şu anki CHP yönetiminin siyaset anlayışı nedir diye sorulsa bu olaya yaklaşımları özet bir anlatım olur. Yalandan medet uman bir siyaset anlayışı.Yalan üzerinden parti içi rekabeti yönetmeye çalışan bir siyaset anlayışı. CHP’li vatandaşlarımızın asla hak etmediği bir yalan siyaseti."

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