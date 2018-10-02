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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.10.2018 - 19:45, Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Çelik 'af' sorusuna bu cevabı verdi

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AK Parti Sözcüsü Çelik 'af' sorusuna bu cevabı verdi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı 19.10'da sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SORU: MHP’nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu bir teklif söz konusu. AK Parti bu teklifi bir af teklifi olarak mı değerlendiriyor? Nasıl bir yol haritası izleyecek?

Adalet Bakanlığı tarafı bir çalışma yaptığı gibi AK Parti’deki hukukla ilgili arkadaşlarımız da bir çalışma yapıyor. Tabi biz bu konuyla ilgili çeşitli isimler konuldu. Af olarak gündeme geldi, ceza indirimi olarak gündeme geldi. Nihayetinde TBMM’ye gelmiş bir tasarıdır. ABD ve Almanya seyahatlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız, kişilere karşı suçların affedilmesine karşı olduğunu, arkadaşlarımızın incelemesi gerektiğini söyledi. Partimizdeki değerlendirme tamamlanmamıştır, tam bir nokta konulmamıştır.


AVRUPA PARLAMENTOSUNUN FON KARARI…

AP’nin 2017’de aldığı bir karar verdi. Tabi AP açısından Türkiye’nin geçirdiği darbe girişimi sonrasında AP maalesef son derece travmatik kararlara imza atmıştır. Şöyle düşünelim AP’yi demokrasi okulu olarak düşünürsek, Türkiye demokrasisine saldırıdan sonra Schulz Türkiye’ye gelmek için haftaları tüketti, üç ay sonra geldi. Türk parlamentosu bombalanmış, milletvekilleri terk etmemişler, ölüm pahasına Meclis Başkanımız açmış, bombalandıktan sonra yüce meclis ikinci defa gazi unvanı almıştır.

Düşünün Almanya’da tankların geldiğini sivil halkı öldürdüğünü düşünün. Fransızsanız Eyfel’in olduğu meydana tankların geldiğini düşünün. Times Meydanı’nın tankların yerleştiğini düşünün ve böyle bir katliama imza atıldığını… Bunun karşısında siz hangi tedbirleri alırdınız? Çok basit bir örnek verelim. Charlie Hebdo saldırısı olduğu zaman bir sürü başbakan gitti, teröre karşı güçlü bir duruş ortaya konuldu. Ama Türkiye’de gerçekleştirilen bu hain darbe girişimi demokrasiyi tehdit eden bir girişimdi. Avrupalı liderler Türkiye’ye neden gelmemiştir? Gelselerdi Ankara’ya cumhurbaşkanımızla görüşselerdi, halkımzın şehit edildiği mekanlara çiçek bıraksalardı dünyaya ne kadar güçlü bir demokrasi mesajı verilirdi? DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı ve Avrupa’daki aşırı sağ örgütlerine karşı mesaj verilerek onlar ideolojik olarak getirilmiş oldu.

En dramatik olan şudur. Parlamento bombalanmıştır, AP’den tek bir ziyaret yapılmamıştır. Bu ziyaret etme dayanışmasını göstermeyen AP, bize demokrasi konusunda söylediği şeyleri doğrusunu söylemek gerekirse geçerli bir tarafı yok. Eski demokratikliğini kaybeden bir AP ile karşı karşıyayız. Üzülerek söylüyorum, önümüzdeki sene yapılacak seçimlerden sonra Avrupa’nın siyasi haritasını gözlemlediğimizde AP’yi aşırı sağcılar ve ırkçılar dolduracak.

Biliyorsunuz en çok eleştirdikleri kavramlar yargı hukuk gibi kavramlardı. Önce o fonları kestiler. Eleştirdiği alanı daha da zaafa uğratmak için fon kesintisine gidiyor. Buradaki yaklaşım demokrasi içinde yaklaşım değil, tamamen ideolojik bir yaklaşımdır. AP’yi bu ideolojik görüş kıskaç altına almaktadır.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

(AP'nin fon kararı) Buradaki yaklaşım demokratik bir yaklaşım değil, dayanışma içinde bir yaklaşım değil. Tamamen ideolojik bir yaklaşımdır. Maalesef AP'yi bu ideolojik fanatizm giderek kıskaç altına almaktadır."

Suriyeliler için gönderilmiş mali yardımların karşılığında bu fonlardan kesinti yapmak gibi zihinlerinde bir denklem kurmuşlar. Bu son derece tehlikeli bir denklemdir." 

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun ezanımıza, bayrağımıza saldıranlar karşısında bir hassasiyet gösterme durumuna gelmesi sevindiricidir."
Muhabir : Esin IşıkYayınlayan : Mehmet Yılmaz Güldaş

"(Kılıçdaroğlu'nun eleştirileri) Devletin mali bilgilerini kim kime emanet ediyor. Devletin mali bilgileri Türkiye Cumhuriyeti'nin ajandasındadır."

Bir kişi bu kadar sık ve sıradan bir şekilde 'onur' ve 'haysiyet' kelimesini kullanıyorsa kendi zihninde ve kalbinde onur ve haysiyet kavramlarıyla ilgili çok ciddi bir cari açık vardır. Kendisinin bu cari açığı kapatması lazım."

(Yerel seçim ittifakı) Bununla ilgili takvim kendi tabii seyri içinde devam ediyor. Heyetlerarası görüşmeler gerçekleşecek. Sayın Genel Başkanımız ile Sayın Bahçeli bir araya gelecekler. Bu heyetlerarası görüşmelerde ortaya çıkan tabloyla ilgili son politik çerçeveyi çizecekler."

 

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