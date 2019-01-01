AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kimdir?
Halihazırda Sincan Belediye Başkanı olarak görev yapan Murat Ercan, 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti tarafından aday olarak gösterildi. Peki, AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kimdir? İşte, Murat Ercan hakkında detaylar...
Murat Ercan, 1974 yılında Kırşehir'in Mucur İlçesi'nde doğdu. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans programını tamamladı. Murat Ercan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı komisyonlarında görev aldı.
Mahalle Komisyon Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığında ve AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde ise AK Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi seçildi. Ercan, evli ve 3 çocuk babası.
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